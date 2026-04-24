DF oferece 560 vagas de emprego com salários de até R$ 2,5 mil

O Distrito Federal inicia esta sexta-feira (24/4) com uma oferta expressiva de 560 postos de trabalho em diversas regiões administrativas. As oportunidades abrangem diferentes níveis de escolaridade e setores produtivos. No topo da lista de remunerações, o setor de serviços se destaca com uma vaga para mecânico de refrigeração e climatização na Asa Sul, oferecendo o maior salário do dia: R$ 2.560,22. A construção e manutenção predial concentram um volume significativo de contratações, com 20 vagas disponíveis no Lago Sul e outras seis na Asa Sul, cujos vencimentos variam entre R$ 2.421,21 e R$ 2.424,40.

A inclusão também é uma prioridade no painel de vagas, com diversas oportunidades reservadas exclusivamente para pessoas com deficiência (PcD). Entre as opções, destacam-se postos para auxiliar de pessoal e de limpeza na Asa Sul, além de dez vagas para empacotadores em Águas Claras. No setor de atendimento, a Asa Norte concentra 20 oportunidades divididas entre as funções de operador de telecobrança e telemarketing ativo, com salários de R$ 1.621,00.

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Todos os cargos anunciados garantem benefícios aos contratados. Para concorrer, o trabalhador interessado deve registrar seu currículo por meio do aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou comparecer presencialmente a uma das 14 unidades das agências do trabalhador, que funcionam das 8h às 17h. A Secretaria de Trabalho ressalta que o cadastro é fundamental mesmo que a vaga desejada não esteja disponível hoje, pois o sistema realiza o cruzamento constante de dados para futuras seleções.

Além do suporte aos candidatos, a estrutura do Governo do Distrito Federal oferece ferramentas específicas para o empresariado. Empregadores interessados em divulgar vagas ou utilizar as instalações das agências para a realização de entrevistas podem efetuar o cadastro via e-mail ou pelo Canal do Empregador no site da Sedet-DF. Essa integração visa agilizar o preenchimento dos postos e fortalecer o desenvolvimento econômico da capital.