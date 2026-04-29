Confraria dos Cidadãos Honorários de Brasília homenageia brasilienses

Instituto Histórico do DF, onde vai ser realizado o evento - (crédito: Ed Alves/CB)

Em celebração aos 66 anos da capital, a Confraria dos Cidadãos Honorários de Brasília, o Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal (IHGDF), a Associação Comercial do Distrito Federal e a Academia de Letras de Brasília vão conceder a diferentes pessoas o título de Construtor de Brasília. O evento será hoje (29/04), às 19h, na sede do IHGDF.

O encontro tem como objetivo homenagear personalidades responsáveis por construir efetivamente a cidadania da capital. Os organizadores também destacam que a cerimônia vai ao encontro com o objetivo da confraria, idealizada e fundada em 21 de abril de 2004, de “promover os valores de Brasília, defendendo-os quando necessário”.