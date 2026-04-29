InícioCidades DF
Homenagem

Confraria dos Cidadãos Honorários de Brasília homenageia brasilienses

O evento tem como objetivo homenagear personalidades responsáveis por construir efetivamente a cidadania da capital

Instituto Histórico do DF, onde vai ser realizado o evento - (crédito: Ed Alves/CB)
Instituto Histórico do DF, onde vai ser realizado o evento - (crédito: Ed Alves/CB)

Em celebração aos 66 anos da capital, a Confraria dos Cidadãos Honorários de Brasília, o Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal (IHGDF), a Associação Comercial do Distrito Federal e a Academia de Letras de Brasília vão conceder a diferentes pessoas o título de Construtor de Brasília. O evento será hoje (29/04), às 19h, na sede do IHGDF. 

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

O encontro tem como objetivo homenagear personalidades responsáveis por construir efetivamente a cidadania da capital. Os organizadores também destacam que a cerimônia vai ao encontro com o objetivo da confraria, idealizada e fundada em 21 de abril de 2004, de “promover os valores de Brasília, defendendo-os quando necessário”. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 29/04/2026 20:39
SIGA
x