Confraria dos Cidadãos Honorários de Brasília homenageia brasilienses

Em celebração aos 66 anos da capital, a Confraria dos Cidadãos Honorários de Brasília, o Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal (IHGDF), a Associação Comercial do Distrito Federal e a Academia de Letras de Brasília vão conceder a diferentes pessoas o título de Construtor de Brasília. O evento será hoje (29/04), às 19h, na sede do IHGDF.
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O encontro tem como objetivo homenagear personalidades responsáveis por construir efetivamente a cidadania da capital. Os organizadores também destacam que a cerimônia vai ao encontro com o objetivo da confraria, idealizada e fundada em 21 de abril de 2004, de “promover os valores de Brasília, defendendo-os quando necessário”.
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