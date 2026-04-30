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SINISTRO DE TRÂNSITO

Motociclista fica ferido após colisão com carro na Asa Sul

Vítima foi estabilizada e transportada para a unidade de saúde de referência na região

CBMDF atende colisão entre carro e moto na Asa Sul - (crédito: CBMDF/Divulgação)
CBMDF atende colisão entre carro e moto na Asa Sul - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Uma motociclista ficou ferido após colidir com um carro, na SQS 106 Sul, sob a tesourinha, nesta quinta-feira (30/4). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 11h45, para atender a ocorrência e encaminhou duas viaturas.

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No local, as equipes de socorro encontraram a condutora da motocicleta caída ao solo. Além dela, os envolvidos no sinistro de trânsito foram avaliados pelos militares, mas apenas a motociclista necessitou de atendimento hospitalar. A vítima foi estabilizada e transportada para a unidade de saúde de referência na região.

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O local e os veículos ficaram aos cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Não há informações sobre a dinâmica do acidente.

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Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Davi Cruz*
postado em 30/04/2026 14:13 / atualizado em 30/04/2026 14:43
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