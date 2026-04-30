Médico defende tratamento transdisciplinar para câncer

Marcello Caio de Souza Reis, médico e diretor dos hospitais Anchieta (Taguatinga, Ceilândia e Unique), foi o entrevistado do CB.Saúde desta quinta-feira (30/4) - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Manuela Sá*

O médico e diretor dos hospitais Anchieta, Marcello Caio de Souza Reis, falou, nesta quinta-feira (30/04), em entrevista ao CB.Sáude — parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília — sobre os desafios para o tratamento oncológico no Brasil. Às jornalistas Carmen Souza e Mila Ferreira, o especialista destacou a importância do atendimento humanizado e transdisciplinar.

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De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca), o Brasil terá mais de 780 mil casos da doença este ano. Diante desse desafio, o médico alertou que o motivo para esse número elevado de casos, além de maus hábitos, é a melhora na capacidade de diagnosticar a doença. “Hoje, a gente tem a possibilidade, até por mapeamento genético, de dar diagnóstico mais precoces”, afirmou.

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Para Reis, os recursos para lidar com esse desafio existem, o que falta é organização. Ele se lembrou de uma frase dita por um professor: “Enquanto você estiver reduzindo, você vai estar no caminho errado. É preciso otimizar”.

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Nesse sentido, o médico apontou como caminho possível para melhorar a fluidez do tratamento a transdisciplinaridade, uma vez que o paciente, além de se consultar com um oncologista, também precisa ver outros especialistas para lidar com os variados sintomas que aparecem. Nesse método, profissionais de diferentes áreas da saúde trabalham colaborativamente em um mesmo processo. “Quando há um paciente sendo discutido por uma equipe transdisciplinar, a abordagem parte da psicóloga”, explicou.



Assista à íntegra do programa:

*Estagiária sob supervisão de Eduardo Pinho