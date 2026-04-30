Colisão entre ônibus e dois veículos deixa feridos na EPTG

Três faixas da via precisaram ser interditadas, incluindo a faixa exclusiva de ônibus e duas faixas de rolamento, o que causou impacto no trânsito da região - (crédito: Divulgação CBMDF)

Uma colisão envolvendo um ônibus, uma caminhonete e um carro de passeio deixou três pessoas feridas na tarde desta quinta-feira (30/4), na Estrada Parque Taguatinga (EPTG), no sentido Guará.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal foi acionado às 15h48 e enviou duas viaturas, com apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). No local, as equipes prestaram atendimento às vítimas e realizaram a avaliação de todos os ocupantes.

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Três pessoas precisaram ser levadas para unidades hospitalares, duas que estavam no ônibus e uma que ocupava o carro de passeio. Duas vítimas foram transportadas pelo SAMU e uma pela equipe de resgate dos bombeiros.

Por causa da ocorrência, três faixas da via precisaram ser interditadas, incluindo a faixa exclusiva de ônibus e duas faixas de rolamento, o que causou impacto no trânsito da região.

A área ficou sob responsabilidade do Detran-DF. Até o momento, não há informações sobre a dinâmica da colisão, nem sobre o estado de saúde das vítimas após o atendimento.



