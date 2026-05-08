Voluntários levam doações a famílias em situação de vulnerabilidade no DF

Voluntários da Paróquia Nossa Senhora de Nazaré, na QI 1 do Lago Sul, investem em reforço alimentar para as comunidades há 15 anos. Neste final de semana, data marcada pelo simbólico Dia das Mães (10/5), os fiéis farão as entregas de alimentos recolhidos no último mês. Entre os itens a serem distribuídos aos moradores de áreas de vulnerabilidade social, estão dúzias de ovos de granja. As doações fazem parte da campanha Cozinha Solidária.
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Somente no ano passado, foram entregues 840 bandejas de ovos para a comunidade do Chafariz da Santa Luzia, na Cidade Estrutural. Alexandro Cesar de Oliveira, coordenador da Cozinha Solidária, explica que eles recebem as doações dos ovos a partir de abril, sendo entregues em maio para as famílias. A ideia dos ovos de granja surgiu pelo contexto da época, em que se comemora a Semana Santa. Por muito tempo, foi realizada a entrega de ovos de chocolate e bombons. "Fomos percebendo, in loco, a verdadeira necessidade das pessoas. Optamos, então, por substituir pelo outro ovo, que é um alimento nutritivo, riquíssimo em proteínas e indicado por médicos e nutricionistas", contou o responsável.
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Qualidade
Interessados em participar enviam à paróquia um determinado valor, destinado à compra de caixas fechadas com 12 cartelas (o equivalente a 360 ovos), adquiridas uma semana antes da entrega efetiva. "Na compra, o alimento sempre passa por um teste de qualidade, inclusive antes de a entrega ser realizada para as famílias", garantiu Alexandro.
No último dia 29 de abril, a equipe retornou à comunidade para realizar novas doações. Na fila, estavam idosos, homens, mulheres grávidas e até crianças, aguardando as doações da paróquia.
A dona de casa Jose da Silva Costa, 43 anos, soube da ação e foi buscar uma bandeja. "Às vezes, em casa, só tem arroz e feijão. Nesse momento, quando pessoas vêm e trazem doações para a gente, é uma bênção", agradece ela, que mora na Estrutural com mais quatro familiares. Jose faz tratamento psiquiátrico e vive com o auxílio de pouco mais de R$ 600 por mês. "Com meu marido e filho desempregados, essa ajuda faz muita diferença, ainda mais para quem tem filhos", compartilha ela, que é avó de um bebê recém-nascido.
Na fila dos que esperavam por sua bandeja de ovos de granja, também estava a idosa Nilza Pereira Lopes, 72 anos, moradora da Cidade Estrutural há 28 anos. Aposentada e mãe de 12 filhos, Nilza luta contra um câncer e vive com a filha, que a acompanha nas consultas e tratamento. Com a pensão suspensa há quatro meses, a mulher comemorou a doação. Segundo ela, os ovos fazem parte de diferentes pratos dentro de casa, por isso, a doação é muito bem-vinda.
Ela relata que, no período da quimioterapia, a família passou por dificuldades financeiras, mas teve o apoio de amigos e familiares. "Que Deus multiplique e vocês possam continuar ajudando os necessidades, que estão precisando", agradeceu Nilza aos voluntários da paróquia.
Gratidão
Residindo na região administrativa com o neto adolescente e a namorada do rapaz, Maria Mirtes, de 60 anos, também foi uma das beneficiadas pelas doações. Recebendo pouco mais de R$ 400 por mês, ela sente gratidão por saber que haveria distribuição naquela manhã. "Receber bandejas assim faz toda a diferença em casa. Supre nossas necessidades", relata.
A comunidade reforça que os ovos de granja doados são um alimento versátil, que pode ser servido frito, cozido, em molhos, omeletes e como ingrediente de bolos. "É um alimento para a família inteira, diferente do chocolate, que é consumido na hora", afirma Alexandro Cesar.
Para doar e ajudar as próximas atividades da Cozinha Solidária, é preciso ir presencialmente à Paróquia Nossa Senhora de Nazaré, na QI 1 do Lago Sul, levando alimentos não perecíveis. Sacos de feijão, arroz, óleo e frango são bem-vindos. A doação de ovos se encerra na segunda semana de maio, mas a campanha segue ao longo de todo o ano. Quem deseja contribuir também pode fazer um Pix pelo número (61) 98406-5303, que levará à conta do coordenador Alexandro.