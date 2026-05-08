Voluntários levam doações a famílias em situação de vulnerabilidade no DF

Voluntários da Paróquia Nossa Senhora de Nazaré, na QI 1 do Lago Sul, investem em reforço alimentar para as comunidades há 15 anos. Neste final de semana, data marcada pelo simbólico Dia das Mães (10/5), os fiéis farão as entregas de alimentos recolhidos no último mês. Entre os itens a serem distribuídos aos moradores de áreas de vulnerabilidade social, estão dúzias de ovos de granja. As doações fazem parte da campanha Cozinha Solidária.

Somente no ano passado, foram entregues 840 bandejas de ovos para a comunidade do Chafariz da Santa Luzia, na Cidade Estrutural. Alexandro Cesar de Oliveira, coordenador da Cozinha Solidária, explica que eles recebem as doações dos ovos a partir de abril, sendo entregues em maio para as famílias. A ideia dos ovos de granja surgiu pelo contexto da época, em que se comemora a Semana Santa. Por muito tempo, foi realizada a entrega de ovos de chocolate e bombons. "Fomos percebendo, in loco, a verdadeira necessidade das pessoas. Optamos, então, por substituir pelo outro ovo, que é um alimento nutritivo, riquíssimo em proteínas e indicado por médicos e nutricionistas", contou o responsável.

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Qualidade

Interessados em participar enviam à paróquia um determinado valor, destinado à compra de caixas fechadas com 12 cartelas (o equivalente a 360 ovos), adquiridas uma semana antes da entrega efetiva. "Na compra, o alimento sempre passa por um teste de qualidade, inclusive antes de a entrega ser realizada para as famílias", garantiu Alexandro.

No último dia 29 de abril, a equipe retornou à comunidade para realizar novas doações. Na fila, estavam idosos, homens, mulheres grávidas e até crianças, aguardando as doações da paróquia.

















A dona de casa Jose da Silva Costa, 43 anos, soube da ação e foi buscar uma bandeja. "Às vezes, em casa, só tem arroz e feijão. Nesse momento, quando pessoas vêm e trazem doações para a gente, é uma bênção", agradece ela, que mora na Estrutural com mais quatro familiares. Jose faz tratamento psiquiátrico e vive com o auxílio de pouco mais de R$ 600 por mês. "Com meu marido e filho desempregados, essa ajuda faz muita diferença, ainda mais para quem tem filhos", compartilha ela, que é avó de um bebê recém-nascido.

Na fila dos que esperavam por sua bandeja de ovos de granja, também estava a idosa Nilza Pereira Lopes, 72 anos, moradora da Cidade Estrutural há 28 anos. Aposentada e mãe de 12 filhos, Nilza luta contra um câncer e vive com a filha, que a acompanha nas consultas e tratamento. Com a pensão suspensa há quatro meses, a mulher comemorou a doação. Segundo ela, os ovos fazem parte de diferentes pratos dentro de casa, por isso, a doação é muito bem-vinda.

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Ela relata que, no período da quimioterapia, a família passou por dificuldades financeiras, mas teve o apoio de amigos e familiares. "Que Deus multiplique e vocês possam continuar ajudando os necessidades, que estão precisando", agradeceu Nilza aos voluntários da paróquia.

Gratidão

Residindo na região administrativa com o neto adolescente e a namorada do rapaz, Maria Mirtes, de 60 anos, também foi uma das beneficiadas pelas doações. Recebendo pouco mais de R$ 400 por mês, ela sente gratidão por saber que haveria distribuição naquela manhã. "Receber bandejas assim faz toda a diferença em casa. Supre nossas necessidades", relata.

A comunidade reforça que os ovos de granja doados são um alimento versátil, que pode ser servido frito, cozido, em molhos, omeletes e como ingrediente de bolos. "É um alimento para a família inteira, diferente do chocolate, que é consumido na hora", afirma Alexandro Cesar.

Para doar e ajudar as próximas atividades da Cozinha Solidária, é preciso ir presencialmente à Paróquia Nossa Senhora de Nazaré, na QI 1 do Lago Sul, levando alimentos não perecíveis. Sacos de feijão, arroz, óleo e frango são bem-vindos. A doação de ovos se encerra na segunda semana de maio, mas a campanha segue ao longo de todo o ano. Quem deseja contribuir também pode fazer um Pix pelo número (61) 98406-5303, que levará à conta do coordenador Alexandro.