Vídeo: grupo é preso após manter plantação de maconha e laboratório no DF

Um grupo de quatro pessoas foi preso após a descoberta de uma plantação de maconha associada a um laboratório de refino de drogas no Núcleo Rural Lago Oeste, em Sobradinho. A quadrilha mantinha uma estrutura organizada para o cultivo e a manipulação de entorpecentes, com pelo menos 40 pés de maconha, além de equipamentos e insumos utilizados no preparo e fracionamento das substâncias.

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A operação foi realizada por policiais militares do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), nesta quinta-feira (30/4), após levantamentos do serviço de inteligência motivados por denúncias. Os policiais confirmaram indícios de fabricação de entorpecentes antes de realizar a abordagem no local.

Durante a ação, os policiais encontraram fertilizantes, diversos insumos e balanças de precisão, o que reforça a suspeita de que o espaço funcionava como um ponto estruturado para produção e distribuição de drogas na região norte do DF. Toda a plantação foi retirada, e o material apreendido foi catalogado para as investigações.

Um dos suspeitos ainda tentou fugir durante a ação, mas foi capturado ao tentar se esconder em uma área de mata. Os quatro envolvidos foram encaminhados à 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho), onde foram autuados em flagrante por tráfico de drogas.