Incêndio no Dog do Cangaceiro teve início na churrasqueira

Um dos pontos mais conhecidos da cena gastronômica popular de Ceilândia, o food truck Dog do Cangaceiro, localizado na ADE P.sul, foi completamente destruído por um incêndio na noite dessa terça (21). O incêndio começou na charbroiler, um equipamento profissional de grelhar a gás e com grelhas, utilizadas na produção dos hambúrgueres. Apesar do susto e dos prejuízos materiais, não houve registro de feridos.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 19h57 e chegou após sete minutos para atender a ocorrência no Conjunto C. Segundo informações da corporação, quatro viaturas foram enviadas ao local. Ao chegarem, os militares encontraram o ônibus adaptado para o comércio de alimentos já tomado pelo fogo e com intensa fumaça. Uma pessoa precisou de atendimento pré-hospitalar e foi encaminhada a uma unidade de saúde.

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Sócio-proprietário do Dog do Cangaceiro, Henrique Martins, 32 anos, explicou que o incêndio teve início durante o funcionamento normal do food truck. Segundo ele, uma falha humana deu início ao incidente na área da churrasqueira. “Infelizmente, houve uma falha, que é passível de acontecer. Um colaborador teve um problema com as chamas do charbroiler e, quando percebeu, a situação estava fora de controle”, relatou.

Martins detalhou que o fogo começou quando a chama ultrapassou o limite habitual e entrou em contato com a coifa, o que facilitou a propagação das chamas. “Como a coifa suga gordura, ela já estava engordurada. Quando entrou em contato, o fogo se alastrou muito rápido”, disse.

No momento do incidente, apenas funcionários estavam na área interna do veículo. “Graças a Deus, ninguém se feriu. Isso é o mais importante. O restante a gente corre atrás para se reerguer”, afirmou.

Mais do que um prejuízo financeiro, a destruição do trailer representa a perda de um projeto construído ao longo de anos. Henrique Martins relembrou o início modesto do negócio. “A gente abriu essa empresa com R$ 800 na conta. Compramos insumos e fomos correr atrás de vender nossos lanches. Foi muito perrengue. Esse ônibus levou um ano para ficar pronto. A gente já dormiu na rua com ele atolado”, relembra.

O empreendedor destacou ainda o impacto social do negócio, que sustenta não apenas os donos, mas também outras famílias. “Além de nós, outras pessoas dependem diretamente e indiretamente disso. Então, a gente precisa se reorganizar e ver como vai seguir para o melhor de todos”, afirmou Martins

Referência

Criado há cerca de quatro anos, o Dog do Cangaceiro começou justamente no ponto onde ocorreu o incêndio. Henrique contou que com o sucesso rápido dos lanches, dois anos depois, os proprietários optaram por expandir o negócio com a abertura de uma loja física no Ceilândia Mall, na QNN 31 Área Especial A.

Segundo ele, o sucesso do empreendimento está ligado à identificação com o público local. “A Ceilândia tem uma cultura nordestina muito forte, e as pessoas se identificam com a nossa proposta. A gente acabou virando um ponto de referência aqui com nosso público fiel”, destacou. Ele afirma que, desde a terça, tem recebido diversas manifestações de apoio da comunidade. “Todo mundo está ajudando muito nesse momento. Isso dá força para a gente pensar na reconstrução", acrescentou.

Para viabilizar a retomada das atividades, os proprietários lançaram uma vaquinha on-line. A iniciativa foi criada após o surgimento de tentativas de golpes com chaves Pix falsas. “A gente criou um link oficial, que está no nosso perfil do Instagram e também fixado no feed da nossa página, para evitar qualquer problema. Agora vamos ver o resultado disso para tentar nos reerguer o mais rápido possível”, explicou Henrique.

Enquanto a reconstrução não acontece, o empresário também convida os clientes a continuarem apoiando o negócio na unidade física. “Quem frequentava a loja da Ceilândia Sul pode ir até a nossa loja na Ceilândia Norte. A gente segue funcionando por lá e contando com esse apoio”, disse Henrique.





