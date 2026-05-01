Membros do MTST ocupam terreno no Sol Nascente

A mobilização atual ocorre exatamente um ano após um protesto similar realizado no Recanto das Emas - (crédito: Divulgação/MTST)

Integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST-DF) ocuparam uma área na QNR 2, no Sol Nascente, nesta sexta-feira (1º/5). A iniciativa reúne cerca de 500 famílias que reivindicam o acesso à moradia digna e denunciam o déficit habitacional no Distrito Federal. A nova ocupação está instalada em um terreno próximo ao Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e à Escola Classe 68.

Segundo o movimento, as famílias participantes da ocupação possuem cadastro ativo na Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab). Os ocupantes argumentam que muitos deles aguardam há anos pelo atendimento em programas habitacionais do governo, mas não tiveram solução. As famílias planejam manter o acampamento até que se estabeleça um canal de diálogo com as autoridades.

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A reportagem tenta contato com a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab), e o espaço segue aberto para um posicionamento.

Protesto

A mobilização atual ocorre exatamente um ano após um protesto similar realizado no Recanto das Emas, durante o aniversário de Brasília em 2025. Na ocasião, o grupo já buscava celeridade nos atendimento em programas habitacionais, mas afirma que não houve avanços concretos.

Além da pauta de moradia, o ato deste 1º de Maio também incorporou reivindicações trabalhistas, como o fim da escala de trabalho 6x1.

