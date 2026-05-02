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Águas Claras

Águas Claras celebra 23 anos com festa cívica e esportiva

Programação gratuita na Praça do Parque Sul reúne moradores em manhã de integração, lazer e competições

As atividades reuniram moradores, famílias e visitantes em um evento gratuito que mistura civismo, esporte e lazer - (crédito: Giovanna Kunz)
As atividades reuniram moradores, famílias e visitantes em um evento gratuito que mistura civismo, esporte e lazer - (crédito: Giovanna Kunz)

A região administrativa de Águas Claras comemora, neste sábado (2/5), 23 anos de criação com uma programação especial voltada à comunidade. As atividades acontecem das 8h às 13h, na Praça do Parque Sul, reunindo moradores, famílias e visitantes em um evento gratuito que mistura civismo, esporte e lazer.

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O destaque da manhã foi o desfile cívico, que contou com a participação de escolas da cidade, além de representantes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e do Exército Brasileiro. A iniciativa reforça o caráter comunitário da celebração e resgata tradições que aproximam a população das instituições públicas.

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Voltada para todas as idades, a programação inclui ainda espaços dedicados às famílias, com área kids, atividades recreativas e piquenique ao ar livre. A proposta é transformar a praça em um ponto de convivência, estimulando o uso dos espaços públicos e o encontro entre moradores.

No campo esportivo, o evento também ganha protagonismo. Um campeonato de calistenia movimenta o público com uma seletiva de alcance internacional, reunindo atletas e entusiastas da modalidade. Já o Campeonato Brasiliense de Patinação promete atrair competidores e espectadores, ampliando a diversidade de práticas esportivas presentes na comemoração.

Criada oficialmente em 6 de maio de 2003, Águas Claras se consolidou como uma das regiões mais dinâmicas do Distrito Federal. Com um projeto urbanístico marcado pela verticalização e pela integração entre moradia, comércio e lazer, a cidade se tornou referência em planejamento urbano fora do Plano Piloto.

Ao completar mais de duas décadas, a cidade celebra não apenas seu crescimento, mas também o fortalecimento de uma identidade própria, construída a partir da convivência, da diversidade e da ocupação ativa dos espaços urbanos.

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  • As atividades reuniram moradores, famílias e visitantes em um evento gratuito que mistura civismo, esporte e lazer
    As atividades reuniram moradores, famílias e visitantes em um evento gratuito que mistura civismo, esporte e lazer Giovanna Kunz
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Giovanna Kunz

Revista do Correio

É estudante de jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). Atuou como estagiária na editoria de Cultura do Correio Braziliense e integrou a equipe da coluna Claudia Meireles, no Metrópoles. Atualmente, escreve para a Revista do Correio.

Por Giovanna Kunz
postado em 02/05/2026 11:01 / atualizado em 02/05/2026 11:05
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