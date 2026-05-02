Paixão por carros clássicos toma conta de Brasília

Até amanhã, o local se torna ponto de encontro para quem vive ou simplesmente admira o universo dos motores, com mais de 250 carros clássicos expostos. - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O ronco dos motores, o brilho da lataria impecável e o olhar atento de quem entende cada detalhe. Assim começou a 5ª edição do Brasília Auto Indoor, transformando o Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade em um verdadeiro templo para apaixonados por carros. Até amanhã, o local se torna ponto de encontro para quem vive ou simplesmente admira o universo dos motores, com mais de 250 carros clássicos expostos.

Segundo os organizadores, a expectativa é de receber mais de 43 mil visitantes, que poderão conferir uma programação diversificada, com veículos clássicos certificados por entidades nacionais e internacionais, modelos esportivos, carros customizados e projetos exclusivos vindos de várias regiões do Brasil.

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Além das exposições, o público encontra apresentações de drift, atrações culturais e musicais, experiências interativas e ativações voltadas ao universo automotivo. O evento reúne, ainda, instituições importantes do setor, como federações e organizações internacionais, reforçando o reconhecimento técnico e a relevância do Brasília Auto Indoor no cenário nacional e global.

A programação conta com atrações de Rally - Copa Regularidade, Campeonato de Airsoft, Arena Gamer e Campeonato E-Sports, Concurso de Pin-Up, Carreata de Antigos, Espaço Militar, Espaço Kids, Espaço Mulher, Espaço PCD, Espaço Artesanato, Shows ao vivo e Praça de alimentação completa.

Clubes automotivos de diferentes estados marcam presença, trazendo ainda mais diversidade ao encontro, enquanto o Exército Brasileiro participa com exposições especiais e demonstrações que ampliam a experiência dos visitantes.

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Inspiração

À frente dessa iniciativa está Francisco Chermont, 63 anos, idealizador do Brasília Auto Indoor. Ele celebra não apenas mais uma edição, mas a consolidação de um projeto que nasceu com um propósito de criar uma cultura automotiva forte na capital. "É uma emoção enorme ver isso tudo cheio, as pessoas admirando, vivendo esse ambiente. Quando começamos, Brasília tinha encontros de carros, mas não tinha uma exposição estruturada como essa", afirmou.

Chermont ressaltou a variedade de veículos expostos. "Hoje você vê carros extremamente raros aqui dentro, como um GT40, um Mustang 68, e ao mesmo tempo modelos populares que também encantam, como Fusca, Opala, Chevette. Todos têm seu valor, sua história", contou.

Chermont, idealizador do evento, ressalta a variedade de veículos expostos (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Ele destaca que o evento evoluiu para algo muito maior do que apenas uma exposição. "Hoje é um multievento. A gente tem praça de alimentação, artesanato, lojas, atrações pra criança. Virou um evento de família. Essa sempre foi a ideia. Trazer um ambiente onde todo mundo pudesse vir, aproveitar junto, sem aquela limitação de ser somente para quem gosta de carro", destacou

A paixão de Chermont vem de longe. "Desde pequeno. Meu pai veio pra Brasília ainda na construção, e eu cresci nesse ambiente. Vivi os anos 80 intensamente, e o carro antigo tem um charme que é único. Eu respeito os elétricos, claro, mas o clássico tem alma", acrescentou.

Venda

O Brasília Auto Indoor também é espaço para quem transformou a paixão em negócio. É o caso de Cláudio Oliveira, 57, que começou de forma simples, e hoje, roda o Centro-Oeste para participar de eventos. "Tudo começou em 2015, quando eu vendi minha coleção de miniaturas em um encontro de carros. Vi que tinha mercado e comecei pequeno. Depois veio um carro, uma van, e hoje eu tenho até um ônibus americano que virou minha marca registrada", conta.

01/05/2026 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - Evento Brasília auto in door no pavilhão do Parque da Cidade. Cláudio Oliveira (expositor) (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Ele comercializa miniaturas, chaveiros e itens colecionáveis, com preços que variam de R$ 40 a R$ 400, de peças mais acessíveis até itens raros e detalhados. "Hoje é minha empresa, meu trabalho principal. Durante a semana vendo on-line e nos fins de semana estou nos eventos. É unir o útil ao agradável", destacou.

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Visitantes

Nesse clima familiar e da magia dos carros, que marca o evento, Jefferson Ronzani, 33, reforçou essa experiência ao lado da esposa Taís, 32, e do pequeno Joaquim, 1 ano e 11 meses. "Sempre fui apaixonado por carro, moto, natureza… e agora estou passando isso para ele. É uma tradição que vai continuando. Ele já gosta de videogame de corrida, daqui a pouco está apaixonado pelos carros também", disse Ronzani.

Taís, mãe do pequeno Joaquim, complementou. "É muito legal estar aqui em família. A gente gosta de aproveitar a cidade, e esse tipo de evento aproxima, fortalece o vínculo. Além disso, a gente conhece carros que nunca viu de perto", acrescentou.





Outro amante dos carros é o empresário Aldi Rodrigues Souza, 54, que também se encantou com a exposição. "Ver um Bel Air desses, um carro que foi de e Al Capone é de arrepiar. É muito legal saber da história, imaginar que figuras históricas andaram em carros assim. É incrível. Isso aqui não é só carro, é história viva. Gosto muito desses eventos e acredito que precisam de mais e mais deles", enfatizou.

Rodrigues contou que a paixão vem de família e já possui veículos antigos. "Recebi algumas heranças familiares. Tenho duas Kombis e um DKW Vemag que era do meu pai. É um legado que foi passado para mim. E pretendo trazer pra expor nas próximas edições", concluiu.