Homem morre após atropelamento na Epia Norte; via foi interditada

A área foi isolada para os procedimentos de perícia - (crédito: CBMDF)

Um homem morreu após ser atropelado na DF-003 (EPIA Norte), nas proximidades da SOFN Quadra 4, no sentido Granja do Torto, na manhã deste sábado (2/5). O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 11h13 para atender à ocorrência.

No local, as equipes encontraram a vítima caída ao solo e dois veículos envolvidos no acidente. Após avaliação, os socorristas constataram que o homem apresentava lesões incompatíveis com a vida, e o óbito foi declarado ainda no local, após regulação médica.

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A área foi isolada para os procedimentos de perícia, e a via no sentido Granja do Torto precisou ser interditada durante o atendimento.

O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal ficou responsável pela gestão do tráfego na região, com apoio da Polícia Militar do Distrito Federal. A Polícia Civil do Distrito Federal também foi acionada para investigar o caso. Até o momento, o CBMDF possui informações sobre a dinâmica do acidente.