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Atropelamento

Homem morre após atropelamento na Epia Norte; via foi interditada

Acidente envolvendo dois veículos ocorreu na DF-003, no sentido Granja do Torto

A área foi isolada para os procedimentos de perícia - (crédito: CBMDF)
A área foi isolada para os procedimentos de perícia - (crédito: CBMDF)

Um homem morreu após ser atropelado na DF-003 (EPIA Norte), nas proximidades da SOFN Quadra 4, no sentido Granja do Torto, na manhã deste sábado (2/5). O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 11h13 para atender à ocorrência. 

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No local, as equipes encontraram a vítima caída ao solo e dois veículos envolvidos no acidente. Após avaliação, os socorristas constataram que o homem apresentava lesões incompatíveis com a vida, e o óbito foi declarado ainda no local, após regulação médica.

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A área foi isolada para os procedimentos de perícia, e a via no sentido Granja do Torto precisou ser interditada durante o atendimento.

O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal ficou responsável pela gestão do tráfego na região, com apoio da Polícia Militar do Distrito Federal. A Polícia Civil do Distrito Federal também foi acionada para investigar o caso. Até o momento, o CBMDF possui informações sobre a dinâmica do acidente.

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Maria Eduarda Lavocat

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, estagiou em 2024 na editoria "Eu, Estudante" do Correio Braziliense e, desde setembro do mesmo ano, atua como repórter na editoria de Cidades e no caderno de Direito e Justiça.

Por Maria Eduarda Lavocat
postado em 02/05/2026 15:29
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