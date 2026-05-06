Águas Claras oferece gastronomia para todos os gostos

Águas Claras, a cidade que nunca dorme no Distrito Federal, oferece opções gastronômicas para todos os horários. Seja de manhã, à tarde ou à noite, tem, em suas ruas, opções para todos os gostos e preços. Entre os arranha-céus, o Correio conheceu estabelecimentos que enriquecem a cidade com comida e bebida de alta qualidade.

Para quem é adepto de um belo café da manhã sem abrir mão de um bom acolhimento, o Adorável Café foi criado em 2018 por Carolina Sprenger, de 37 anos, que viu na cidade onde mora uma oportunidade de concretizar o propósito de ser empresária. Após 10 anos no serviço público, ela resolveu abrir as portas de sua casa para o empreendimento. "Eu sempre gostei de receber as pessoas em casa, a cafeteria foi uma forma de receber ainda mais gente e seguir meu sonho de ser empresária", conta Carol.

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A cafeteria Adorável Café foi uma das pioneiras do ramo em Águas Claras. "Não havia muitas cafeterias na cidade. Então, foi uma investida muito grande e arriscada, mas eu acho que foi em um momento maravilhoso para entrar nesse ramo", diz. Hoje, a cafeteria tem duas unidades: a primeira, no Parkstyle Mall, na rua 25 Sul; e a segunda, no Edifício Carnaúbas, na Quadra 301.

Carol também é uma moradora apaixonada pela cidade. Para ela, Águas Claras é um terreno fértil para a abertura de negócios. "A cidade cresceu muito ao longo do tempo. Eu vi muitas lojas sendo criadas aqui, muitas pessoas chegando. E isso é muito bom para a gente, como moradora e empresária", avalia. A ligação que ela tem com a região é sentimental. "Aqui, foi onde comprei meu primeiro apartamento. Cresci profissionalmente e construí minha família na cidade", acrescenta.

O café foi bem recebido pela população, o que alegra Carol. "Muitos dos nossos frequentadores moram na cidade. Então, a gente conhece muitas dessas pessoas. Elas nos acolheram", celebra.

Para a empresária, é um marco comemorar mais um aniversário de Águas Claras. "Só me enche o coração estar aqui por mais um ano, seja como moradora ou como empresária. Eu amo essa cidade. Estou criando a minha filha aqui e não penso em sair", afirma. O amor e gratidão de Carol é refletido no cardápio da loja, onde tudo é feito com bastante carinho. "É muito importante ter a confiança dos nossos clientes. É uma história muito linda", finaliza.

Almoço e happy hour

Criado em 2013, o restaurante Villa Carioca, na Avenida Alameda Gravatá, une a boa gastronomia com o ambiente tranquilo que só um bar boêmio pode oferecer. A fundadora, Márcia Monteiro, cozinheira de mão cheia, foi incentivada pelos filhos a usar suas habilidades para criar o próprio negócio. "O começo foi muito duro, mas tudo valeu a pena", garante Gabriel Gottgtroy, filho de Márcia e um dos sócios do restaurante.

"Foi uma ideia em conjunto que tivemos. Eu e meus irmãos demos a sugestão para a minha mãe para ela criar um restaurante. No início, era apenas um fogão, mas que logo foi atraindo cada vez mais clientes e, hoje, está esse ponto clássico que é reconhecido na cidade toda", relembra Gabriel, orgulhoso.

Há seis anos, Wanderson Martins coneceu o Villa Carioca como cloiente e acabou virando gerente do restaurante (foto: Carlos Vieira/CB/D.A Press )

Além de clientela, o estabelecimento atrai funcionários. É o caso de Wanderson Martins, que de frequentador passou a trabalhar no local. Tudo começou há seis anos, quando o atual gerente trabalhava em outro estabelecimento. "Em uma das vezes em que eu vim almoçar, encontrei a dona Márcia e falei para ela 'eu ainda vou trabalhar aqui'", recorda. Logo após, Wanderson deu início ao novo cargo no restaurante.

Wanderson define que fazer parte dessa história é um marco importante em sua carreira e em sua vida. "Eu sinto uma gratificação muito grande. Aprendi muitas coisas com o pessoal daqui e, com certeza, o Villa está no meu coração", destaca.

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Para ele, o ambiente familiar é propício para todos os tipos de clientes. Isso também influencia no trabalho dos colaboradores. "Eu fiz muita amizade com os clientes, todo mundo convive com muita harmonia e felicidade. Essa energia e clima de família são o que atraem os clientes que, uma vez que vão, não param de frequentar o restaurante", comemora.

Há 13 anos marcando o horário de happy hour da cidade, o Villa Carioca cresceu junto com Águas Claras. O gerente, o restaurante e Águas Claras têm uma ligação única. "Conforme a cidade vai aumentando, a gente também vai crescendo. É uma relação muito boa que temos com a região. Os clientes se mostram cada vez mais presentes", ressalta.

"Sempre estamos em busca de manter a nossa qualidade e aumentar os nossos serviços". explicou o gerente. Entre as melhorias, está o cardápio, que passa por atualizações constantes. "Temos uma extensa opção para os nossos clientes. Temos um carro-chefe para o atendimento presencial e para o de delivery. As pessoas gostam muito dos nossos serviços", conclui Wanderson.

Noite boêmia

Como presente de aniversário, Águas Claras recebe um boteco raiz como presente. Inaugurado há pouco tempo no Manhattan Shopping, a unidade de Águas Claras do Bu.te.quim Prime, do empresário Claude Capdeville, 56 anos, resgata a alma de um bar de respeito, com petiscos e comidas típicas.

O empresário é morador da região há 16 anos e observou que não havia um estabelecimento como o Bu.te.quim na cidade. Então, veio a ideia de expandir a marca, que já existe na Asa Sul. "É uma região muito populosa, que recebe cada vez mais moradores e empreendimentos. Eu senti muita falta de um boteco raiz aqui na cidade. Eu vi que aqui tinha esse espaço para ser preenchido", assinala.

Inaugurado pelo empresário Claude Capdeville, o Bu.te.quim Prime resgata a tradição dos botecos raíz (foto: Carlos Vieira CB/DA Press.)

A escolha de abrir uma segunda unidade pareceu óbvia devido às características de Águas Claras. "As pessoas me pediam isso, muitos clientes falavam que faltava um boteco na cidade. Como aqui tem um apelo muito grande por bares e restaurantes, foi uma decisão muito acertada", avalia.

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Apesar de ser inspirado na unidade da Asa Sul, o Bu.te.quim Prime tem particularidades. "A identidade visual é praticamente a mesma da outra unidade, mas aqui a gente também trouxe um diferencial, que são pratos mais diversos e rebuscados, sem abrir mão das características do boteco", acrescenta. Entre as opções estão as tradicionais estufas frias e quentes e pratos feitos.

Claude acompanha de perto o crescimento da cidade. Quando chegou em Águas Claras, havia bem menos estabelecimentos. "Tinha pouquíssimos prédios. Apenas a Avenida Araucárias e a Castanheiras eram bem fortes. Agora, vemos muitas opções e muitos comércios surgindo. A cidade cresceu demais", enfatiza.

A recepção de um boteco raiz foi muito boa por parte dos moradores. Mesmo com pouco tempo de atividade, a casa está sempre cheia. Isso surpreendeu até mesmo o dono. "A aceitação foi muito legal e acima das nossas expectativas", salienta, pensando no futuro. "Eu quero continuar aqui por muitos anos."



