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Programa Jovem de Expressão realiza workshop de hip-hop em Ceilândia

A atividade será guiada por, Emanú, dançarino com trajetória internacional, e é aberta a participantes de todos os níveis, tanto inciantes quanto experientes

Programa Jovem Expressão promove workshop de Hip-Hop - (crédito: Divulgação)
Programa Jovem Expressão promove workshop de Hip-Hop - (crédito: Divulgação)

No dia 6 de maio, a partir das 18h, Ceilândia Norte recebe o workshop Mapa do Improviso — Práticas de Hip-Hop Freestyle, uma oportunidade gratuita para quem deseja explorar a dança urbana. A atividade será conduzida por Lucas Emanu, conhecido como Emanú, artista com longa trajetória na cena do hip-hop. Aberto a todos os níveis, o encontro propõe uma vivência acessível tanto para iniciantes quanto para quem já tem experiência.

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A proposta do workshop gira em torno da improvisação como ferramenta criativa dentro das danças urbanas. Por meio de exercícios práticos, os participantes serão estimulados a conectar corpo, música e expressão de maneira livre e autêntica. Mais do que uma aula, a atividade se configura como um espaço de troca e construção coletiva.

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A iniciativa integra a Oficina de Danças Urbanas, parte de um projeto maior voltado à formação cultural de jovens da periferia. O Programa Jovem de Expressão promove ações que unem arte, saúde e desenvolvimento pessoal, fortalecendo o protagonismo juvenil. 

Serviço 

Workshop Mapa do Improviso – Práticas de Hip-Hop Freestyle

No dia 6 de maio, a partir das 18h, na Praça do cidadão - Ceilândia Norte. Entrada gratuita e participação por ordem de chegada.

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel

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Por Madu Suhet
postado em 28/04/2026 17:25
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