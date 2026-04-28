Programa Jovem de Expressão realiza workshop de hip-hop em Ceilândia

No dia 6 de maio, a partir das 18h, Ceilândia Norte recebe o workshop Mapa do Improviso — Práticas de Hip-Hop Freestyle, uma oportunidade gratuita para quem deseja explorar a dança urbana. A atividade será conduzida por Lucas Emanu, conhecido como Emanú, artista com longa trajetória na cena do hip-hop. Aberto a todos os níveis, o encontro propõe uma vivência acessível tanto para iniciantes quanto para quem já tem experiência.

A proposta do workshop gira em torno da improvisação como ferramenta criativa dentro das danças urbanas. Por meio de exercícios práticos, os participantes serão estimulados a conectar corpo, música e expressão de maneira livre e autêntica. Mais do que uma aula, a atividade se configura como um espaço de troca e construção coletiva.

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A iniciativa integra a Oficina de Danças Urbanas, parte de um projeto maior voltado à formação cultural de jovens da periferia. O Programa Jovem de Expressão promove ações que unem arte, saúde e desenvolvimento pessoal, fortalecendo o protagonismo juvenil.

Serviço

Workshop Mapa do Improviso – Práticas de Hip-Hop Freestyle

No dia 6 de maio, a partir das 18h, na Praça do cidadão - Ceilândia Norte. Entrada gratuita e participação por ordem de chegada.

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel