GDF na Sua Porta vai a Samambaia com oferta de serviços

Manuela Sá*

O novo secretário de Governo do Distrito Federal, Takane Kiyotsuka do Nascimento, detalhou, nesta segunda-feira (4/5), as próximas etapas da iniciativa GDF na Sua Porta no programa CB.Poder — parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília. Às jornalistas Samanta Sallum e Mila Ferreira, o secretário também falou sobre a criação de duas novas administrações regionais, obras pendentes e projetos em andamento. Confira, a seguir, os principais pontos.

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Em março, foi lançado o GDF na Sua Porta. Como funciona esse programa?

Ele é uma digital positiva da nossa governadora Celina Leão. A gente tem trabalhado há algum tempo na construção disso. Hoje, nós iniciamos a terceira etapa, no Riacho Fundo II. A primeira foi no Itapoã, e a segunda, no Paranoá. Em resumo, o programa se baseia em alguns eixos. Primeiro: levar todos os serviços à porta do cidadão, facilitando sua vida. São cerca de 42 secretarias e empresas do complexo administrativo do GDF que estão levando seus serviços. Temos também a zeladoria, que seria a poda de árvores, desbastamento do mato alto e coleta de lixo, onde há mais entulho. É um apoio à administração regional daquela cidade-satélite. Hoje à tarde (segunda-feira), a nossa governadora vai inaugurar a iluminação de uma quadra de tênis no Riacho Fundo II. Esse é um anseio da comunidade há bastante tempo. Estive lá, pessoalmente, vi a quadra, que é muito bacana, mas não tinha iluminação própria.

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Qual é a próxima cidade a receber o programa?

Será Samambaia. O período em que a gente fica em cada cidade-satélite gira em torno de 15 dias. Na primeira semana, nós trabalhamos com a questão dos serviços juntamente com a zeladoria. Nós levamos a Secretaria da Mulher, Secretaria do Trabalho, Secretaria de Proteção a Animais, a Polícia Civil, etc. Na segunda semana, nós já começamos a desmontar as instalações para partir para outra cidade. Então, daqui a 15 dias, vamos para Samambaia.

Há novas administrações que estão para ser criadas?

A governadora Celina Leão vai criar duas novas administrações regionais. É a da 26 de Setembro e a da Ponte Alta. Inclusive, já temos audiência pública marcada. A primeira, no dia 7 deste mês, e a segunda, no dia 11. Vai começar por 26 de Setembro e depois vamos para a Ponte Alta. A audiência pública é na comunidade. As pessoas participam para referendar a necessidade de ter uma administração regional. Ela já foi publicada em Diário Oficial porque nós temos que percorrer um rito processual para que possamos promover a criação de uma nova administração regional.

O senhor poderia explicar o programa Administração 24h?

Ele funciona desde 2025. Oficialmente, foi produzido no início deste ano. Por meio dele, a comunidade pode fazer suas reivindicações, reclamações, pedir suas demandas ligadas diretamente à administração regional. Ela tem um delay porque à noite, em feriados ou em situações assim, não há um servidor lá, mas é tudo catalogado e encaminhado para as secretarias que são demandadas. Uma poda de árvore na porta da sua residência, por exemplo, pode ser solicitada no Administração 24h e, logo em seguida, será encaminhada diretamente à Novacap. A demanda pode ser feita pela ouvidoria e diretamente à administração regional. O programa é um canal de comunicação acessado pelo site.

Há muitas obras no DF pendentes de conclusão. Uma delas é a da Estrada Parque Indústrias Gráficas (Epig), que passa pelo Setor de Indústrias Gráficas (SIG). O ex-governador, antes de deixar o mandato, inaugurou o viaduto, mas ainda tem uma grande parte por concluir. Há previsão para o fim das obras?

Há a previsão de as vias serem inauguradas até o início de julho. Não necessariamente os túneis, porque eles vão ter que ficar para uma segunda etapa. Ali tem um canal de água. Então, há uma sensibilidade muito grande, porque abastece toda essa região. Logo que a gente concluir essa parte de mobilidade, a gente vai adentrar aqueles canais.

Quais são os projetos do governo para novos abrigos de ônibus?

A governadora Celina Leão determinou que se tomassem essas providências. A Secretaria de Governo está coordenando, juntamente com a Secretaria de Parcerias Público-Privadas e algumas outras unidades do governo do DF, para que se promova, o mais rápido possível, essa questão dos novos abrigos de ônibus. Eles terão que vir com algumas tecnologias, como iluminação pública e botão do pânico, que tem que estar conectado com a Secretaria de Segurança Pública.

O botão do pânico é voltado para a segurança das mulheres ou é para qualquer pessoa que se sinta em uma situação de vulnerabilidade?

É para toda a comunidade. A Secretaria de Mobilidade já está com um eixo, uma pré-licitação pronta para os novos abrigos. Agora, ela vai passar para os órgãos de controle e, tão logo seja possível, nós vamos lançar este edital. A Secretaria de Mobilidade vai lançá-lo. É um certame licitatório. A modalidade ainda está a definir. Vai ter que passar primeiro pela procuradoria para que ela veja os aspectos jurídicos e pela controladoria. Logicamente, vai passar pelos órgãos de controle externo também.

*Estagiária sob supervisão de Tharsila Prates