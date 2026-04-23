TJDFT e TRE empossam nova administração para 2026 a 2028

A nova Administração do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) foi empossada, ontem, para comandar a corte durante o biênio 2026-2028. O desembargador Jair Soares assumiu a Presidência do Judiciário do DF, no lugar do desembargador Waldir Leôncio Júnior. Na mesma solenidade, o desembargador Fernando Antonio Habibe Pereira tomou posse como 1º vice-presidente; o desembargador Teófilo Rodrigues Caetano Neto, como 2ª vice-presidente; e Arnoldo Camanho de Assis, no cargo de corregedor.

A eleição por unanimidade dos novos dirigentes foi realizada pelo Tribunal Pleno, em 24 de fevereiro. Na mesma sessão, foram escolhidos os desembargadores Angelo Passareli e João Egmont para a administração do TRE-DF, para o período de 2026 a 2028. Eles também tomaram posse ontem. Na sequência, foi realizada a eleição para os cargos de direção do TRE-DF para o biênio 2026-2028. Por aclamação, Angelo Passarelli foi eleito presidente e João Egmont Leôncio Lopes, vice-presidente e corregedor regional eleitoral.

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Conheça a nova administração do TJDFT e do TRE-DF (2026-2028)

Jair Soares (presidente)

Natural de Coromandel (MG), graduou-se em direito pela Universidade de Brasília e iniciou sua carreira como procurador federal no Incra (1982-1987), passando, em seguida, pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e pela Procuradoria da República em Brasília.

Ingressou no TJDFT como juiz substituto em 1988, foi promovido a juiz de direito em 1992 e alcançou o cargo de desembargador por merecimento em 2004. Entre 2024 e 2026, presidiu o TRE-DF.

Ao longo da carreira, recebeu diversas honrarias, como a Ordem do Mérito Judiciário do DF nos graus de Comendador, Grã-Cruz e Grão-Colar, além da Medalha do Mérito da Procuradoria-Geral do DF (2018) e a medalha pelos 50 anos de serviço público, concedida em abril de 2026.

Fernando Antonio Habibe Pereira (1º vice-presidente)

Nascido em São Luís (MA), o desembargador mudou-se para Brasília em 1978 e se formou em direito pelo Centro Universitário de Brasília (CEUB) em 1984. Ingressou na magistratura do DF em 1990, sendo promovido a juiz de direito em 1992 e a desembargador em 2009.

Também teve atuação na Justiça Eleitoral do DF em ambas as instâncias. Antes da magistratura, foi advogado, técnico judiciário do Superior Tribunal de Justiça e assessor do procurador-geral da República. Em 1992, foi aprovado no concurso para procurador da República.

Teófilo Rodrigues Caetano Neto (2º vice-presidente)

Conterrâneo de Jair Soares, Teófilo também é natural de Coromandel (MG), e graduou-se em direito na capital pelo Centro Universitário UDF em 1986, com especialização em direito civil e processual civil. Ingressou na magistratura do DF em 1991, aos 26 anos, após aprovação em diversos concursos públicos.

Antes de assumir como juiz, atuou como servidor público federal e foi aprovado em concursos para procurador autárquico (atual procurador federal), analista judiciário e advogado da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.

Tornou-se desembargador em 2011, atuando na área cível. Também integrou o TRE-DF como membro suplente entre 2020 e 2022, período em que dirigiu a Escola Judiciária Eleitoral e exerceu a vice-presidência do Colégio de Dirigentes de Escolas Judiciárias Eleitorais.

Arnoldo Camanho de Assis (corregedor da Justiça do DF)

Carioca, Arnoldo nasceu em 7 de maio de 1963 e vive em Brasília desde 1980, cidade da qual recebeu o título de cidadão honorário em 2015. Graduado em direito pela Universidade de Brasília, ingressou na magistratura em 1990.

Atuou em varas cíveis, da Fazenda Pública e de Família, além da Turma Recursal dos Juizados Especiais. Na Justiça Eleitoral, foi juiz substituto, titular e membro do TRE-DF. Mestre em direito constitucional, possui formação acadêmica no Brasil e no exterior e também atua como professor.

Promovido a desembargador em 2008, exerceu funções administrativas relevantes no TJDFT, como a direção da Escola de Formação Judiciária (2021-2024) e a presidência da Turma de Uniformização. Também coordenou a atuação do Judiciário local durante grandes eventos internacionais, como a Copa do Mundo FIFA 2014. Desde 2024, atua na Corregedoria Nacional de Justiça, coordenando inspeções e correições.

Angelo Passareli (presidente do TRE)

Nascido em 24 de fevereiro de 1954, no distrito de Coronel Goulart, em Álvares Machado (SP), é bacharel em Direito pela Faculdade Anhanguera de Ciências Humanas, em Goiânia (GO), onde se formou em 1981.

Ingressou na magistratura e foi promovido ao cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios pelo critério de antiguidade, tomando posse em 19 de dezembro de 2006. Entre 2022 e 2024, exerceu o cargo de 1º vice-presidente da Corte.

João Egmont (vice-presidente e corregedor do TRE)

Natural de Fortaleza (CE), mudou-se para Brasília ainda na infância, em 1960, acompanhado da família. É irmão do ex-presidente do TJDFT, Waldir Leôncio Júnior. Inspirado pelo pai, advogado e professor, formou-se em direito pela Associação de Ensino Unificado do DF (AEUDF). Ingressou no TJDFT em 1990 e, em 2010, foi promovido a desembargador por merecimento.