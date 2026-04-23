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TJDFT e TRE empossam nova administração para 2026 a 2028

Eleita por unanimidade, gestão será comandada por Jair Soares e terá novos integrantes na vice-presidência e corregedoria

Novo comando no TJDFT reunido: Jair Soares (E), Fernando Habibe, Teófilo Caetano e Arnoldo Camanho - (crédito: TJDFT)
Novo comando no TJDFT reunido: Jair Soares (E), Fernando Habibe, Teófilo Caetano e Arnoldo Camanho - (crédito: TJDFT)

A nova Administração do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) foi empossada, ontem, para comandar a corte durante o biênio 2026-2028. O desembargador Jair Soares assumiu a Presidência do Judiciário do DF, no lugar do desembargador Waldir Leôncio Júnior. Na  mesma solenidade, o desembargador Fernando Antonio Habibe Pereira tomou posse como 1º vice-presidente; o desembargador Teófilo Rodrigues Caetano Neto, como 2ª vice-presidente; e Arnoldo Camanho de Assis, no cargo de corregedor.  

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A eleição por unanimidade dos novos dirigentes foi realizada pelo Tribunal Pleno, em 24 de fevereiro. Na mesma sessão, foram escolhidos os desembargadores Angelo Passareli e João Egmont para a administração do TRE-DF, para o período de 2026 a 2028. Eles também tomaram posse ontem. Na sequência, foi realizada a eleição para os cargos de direção do TRE-DF para o biênio 2026-2028. Por aclamação, Angelo Passarelli foi eleito presidente e João Egmont Leôncio Lopes, vice-presidente e corregedor regional eleitoral.

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Conheça a nova administração do TJDFT e do TRE-DF (2026-2028)

Jair Soares (presidente)

Natural de Coromandel (MG), graduou-se em direito pela Universidade de Brasília e iniciou sua carreira como procurador federal no Incra (1982-1987), passando, em seguida, pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e pela Procuradoria da República em Brasília.

Ingressou no TJDFT como juiz substituto em 1988, foi promovido a juiz de direito em 1992 e alcançou o cargo de desembargador por merecimento em 2004. Entre 2024 e 2026, presidiu o TRE-DF.

Ao longo da carreira, recebeu diversas honrarias, como a Ordem do Mérito Judiciário do DF nos graus de Comendador, Grã-Cruz e Grão-Colar, além da Medalha do Mérito da Procuradoria-Geral do DF (2018) e a medalha pelos 50 anos de serviço público, concedida em abril de 2026.

Fernando Antonio Habibe Pereira (1º vice-presidente)

Nascido em São Luís (MA), o desembargador mudou-se para Brasília em 1978 e se formou em direito pelo Centro Universitário de Brasília (CEUB) em 1984. Ingressou na magistratura do DF em 1990, sendo promovido a juiz de direito em 1992 e a desembargador em 2009.

Também teve atuação na Justiça Eleitoral do DF em ambas as instâncias. Antes da magistratura, foi advogado, técnico judiciário do Superior Tribunal de Justiça e assessor do procurador-geral da República. Em 1992, foi aprovado no concurso para procurador da República.

Teófilo Rodrigues Caetano Neto (2º vice-presidente)

Conterrâneo de Jair Soares, Teófilo também é natural de Coromandel (MG), e graduou-se em direito na capital pelo Centro Universitário UDF em 1986, com especialização em direito civil e processual civil. Ingressou na magistratura do DF em 1991, aos 26 anos, após aprovação em diversos concursos públicos.

Antes de assumir como juiz, atuou como servidor público federal e foi aprovado em concursos para procurador autárquico (atual procurador federal), analista judiciário e advogado da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.

Tornou-se desembargador em 2011, atuando na área cível. Também integrou o TRE-DF como membro suplente entre 2020 e 2022, período em que dirigiu a Escola Judiciária Eleitoral e exerceu a vice-presidência do Colégio de Dirigentes de Escolas Judiciárias Eleitorais.

Arnoldo Camanho de Assis (corregedor da Justiça do DF)

Carioca, Arnoldo nasceu em 7 de maio de 1963 e vive em Brasília desde 1980, cidade da qual recebeu o título de cidadão honorário em 2015. Graduado em direito pela Universidade de Brasília, ingressou na magistratura em 1990.

Atuou em varas cíveis, da Fazenda Pública e de Família, além da Turma Recursal dos Juizados Especiais. Na Justiça Eleitoral, foi juiz substituto, titular e membro do TRE-DF. Mestre em direito constitucional, possui formação acadêmica no Brasil e no exterior e também atua como professor.

Promovido a desembargador em 2008, exerceu funções administrativas relevantes no TJDFT, como a direção da Escola de Formação Judiciária (2021-2024) e a presidência da Turma de Uniformização. Também coordenou a atuação do Judiciário local durante grandes eventos internacionais, como a Copa do Mundo FIFA 2014. Desde 2024, atua na Corregedoria Nacional de Justiça, coordenando inspeções e correições.

Angelo Passareli (presidente do TRE)

Nascido em 24 de fevereiro de 1954, no distrito de Coronel Goulart, em Álvares Machado (SP), é bacharel em Direito pela Faculdade Anhanguera de Ciências Humanas, em Goiânia (GO), onde se formou em 1981.

Ingressou na magistratura e foi promovido ao cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios pelo critério de antiguidade, tomando posse em 19 de dezembro de 2006. Entre 2022 e 2024, exerceu o cargo de 1º vice-presidente da Corte.

João Egmont (vice-presidente e corregedor do TRE)

Natural de Fortaleza (CE), mudou-se para Brasília ainda na infância, em 1960, acompanhado da família. É irmão do ex-presidente do TJDFT, Waldir Leôncio Júnior. Inspirado pelo pai, advogado e professor, formou-se em direito pela Associação de Ensino Unificado do DF (AEUDF). Ingressou no TJDFT em 1990 e, em 2010, foi promovido a desembargador por merecimento.

 

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Maria Eduarda Lavocat

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, estagiou em 2024 na editoria "Eu, Estudante" do Correio Braziliense e, desde setembro do mesmo ano, atua como repórter na editoria de Cidades e no caderno de Direito e Justiça.

Por Maria Eduarda Lavocat
postado em 23/04/2026 05:30
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