Fique atento! Últimos dias para regularizar o título de eleitor

O Tribunal Regional Eleitoral teve fluxo intenso de eleitores às vésperas de o prazo ser encerrado - (crédito: Paulo Gontijo / CB Press)

As filas começam cedo, dobram esquinas e carregam expectativas, urgências e o desejo de participar. Na reta final para a regularização do título eleitoral, os postos do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal passaram a concentrar um fluxo intenso de eleitores que tentam, contra o relógio, garantir o direito ao voto nas eleições de 2026.

Com todos os horários de agendamento esgotados, a Justiça Eleitoral anunciou, nesta segunda-feira (4/5), uma medida emergencial para evitar que cidadãos fiquem sem atendimento. Eleitores que comparecerem presencialmente, na sede do TRE-DF, até o prazo final, que se encerra nesta quarta-feira (6/5), mesmo sem marcação prévia, e não conseguirem ser atendidos no dia, serão incluídos em um grupo específico para regularização após o fechamento do cadastro.

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O período marca um momento decisivo para quem precisa emitir o título pela primeira vez, atualizar dados cadastrais ou transferir o domicílio eleitoral. Após o encerramento, pendências podem impedir a participação na próxima eleição.

Segundo a Justiça Eleitoral, embora haja orientação recorrente para que os serviços sejam buscados com antecedência, a alta demanda nos últimos dias reforça a concentração de eleitores nesta reta final.

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Por meio do portal do Tribunal Superior Eleitoral, é possível consultar a situação eleitoral, atualizar dados e emitir certidões. O acesso é feito na aba "consultas", na opção "situação do título", mediante o preenchimento de CPF, número do título ou nome completo com data de nascimento.

Nos locais de atendimento, o cenário revela um retrato diverso do eleitorado: jovens tirando o título pela primeira vez, adultos regularizando pendências e idosos reafirmando um compromisso construído ao longo da vida.

A estudante de química da Universidade de Brasília (UnB) Yasmin Lacerda Lopes, 21 anos, foi uma das que enfrentaram a fila. "É muito importante porque é o nosso local de fala na política. A gente não tem outro jeito de estar inserido na política a não ser votando", afirmou. Ela conta que tentou resolver a situação on-line anteriormente, mas decidiu buscar o atendimento presencial por achar mais eficiente.

Yasmin Lacerda Lopes, 21 anos, enfrentou a fila ontem (foto: Paulo Gontijo / CB Press)

Entre os mais jovens, o sentimento também é de responsabilidade, neste caso, compartilhado em família. Aos 16 anos, Matheus Rodrigues Escobar decidiu emitir o título mesmo sem a obrigatoriedade legal. Ele foi acompanhado da mãe, Andréa Aires Escobar, que também aproveitou a ida ao posto para regularizar a própria situação eleitoral.

"Eu acho importante pra gente poder escolher quem vai cuidar do país no futuro. É uma forma de garantir um futuro melhor pra gente", disse Matheus.

Segundo ele, o agendamento on-line tem sido um diferencial para agilizar o processo. "Hoje, minha geração tem muita informação na internet, então dá para começar a resolver pelo celular e adiantar processos, assim como eu fiz."

Já para os mais experientes, o compromisso com o voto permanece firme. Antônio Carvalho, 72 anos, saiu de Luziânia e veio até a sede do TRE para garantir sua participação no pleito. "Eu gosto de votar. É um direito nosso."

Antônio Carvalho, 72 anos, também compareceu à Corte (foto: Paulo Gontijo / CB Press)

Impactos

Para além da correria de última hora, a regularização do título eleitoral envolve impactos concretos na vida civil do cidadão. Segundo o advogado Fabrício Medeiros, especialista em Direito Eleitoral, estar em situação irregular vai muito além de não poder votar. "O cidadão com o título de eleitor irregular não está quite com a Justiça Eleitoral e, nessa condição, fica impossibilitado de tirar passaporte, de tomar posse em cargo público, de receber remuneração de cargo ou função públicas e, ainda, impedido de participar de concursos públicos", explicou.

A presença de adolescentes também chama a atenção do especialista. Para ele, o ingresso precoce na vida política representa um marco importante na formação civil. "O título de eleitor é o ticket para a viagem mais incrível que um indivíduo pode fazer. Uma viagem sem volta de indivíduo para cidadão. É quando a pessoa deixa de ser alheia à vida pública e passa a ter o poder de participar das decisões que impactam sua realidade", pontuou.



