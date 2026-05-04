Vídeo: Moradores da Asa Norte denunciam obras de madrugada

A situação ocorre em um prédio comercial próximo ao Condomínio Parque Norte Brasília - (crédito: Material cedido ao Correio)

Moradores da Asa Norte denunciam perturbação do sossego causada por obras realizadas durante a madrugada na região da 915 Norte. Segundo relatos, o barulho — que inclui quebra de paredes e uso de ferramentas pesadas — tem sido frequente e, em alguns casos, se estende até por volta das 4h. A situação ocorre em um prédio comercial próximo ao Condomínio Parque Norte Brasília, em uma área classificada como mista, mas com predominância de moradias.

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Ao Correio, um morador que prefere não se identificar afirmou que o problema não é recente e tem se repetido praticamente todos os dias. “Já chamamos a polícia, registramos boletim de ocorrência, mas nada resolve. Tem gente passando noites sem dormir”, relata.

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Ele também destaca o receio de retaliação por parte dos responsáveis pelas obras e afirma que os moradores pedem apenas “bom senso” por parte da empresa e dos responsáveis pelas intervenções, especialmente em relação aos horários e ao volume dos trabalhos durante a noite. Veja:

De acordo com os relatos, o condomínio Parque Norte chegou a acionar a Justiça contra o empreendimento Golden Office ainda na época da construção do prédio, mas a decisão foi favorável ao funcionamento no local. Moradores afirmam que, na prática, a região é mista e que a legislação sobre perturbação do sossego deve prevalecer.

Eles também apontam que o problema persiste há anos — agora com obras realizadas por unidades comerciais — e cobram medidas mais efetivas das autoridades, além de maior responsabilidade dos envolvidos.

Resposta

O Condomínio do Edifício Comercial Golden Office Corporate afirmou, em posicionamento oficial, que não possui responsabilidade sobre eventuais intervenções realizadas nas dependências internas do empreendimento.

Segundo a administração, o prédio já está concluído há anos e possui Carta de Habite-se devidamente averbada, o que atesta a regularidade da edificação. “Não há qualquer obra no local que decorra da edificação do empreendimento, em si, de responsabilidade do condomínio”, diz o texto.

De acordo com a nota, as obras mencionadas em reclamações seriam de responsabilidade exclusiva dos proprietários das unidades comerciais. Ainda segundo o posicionamento, uma vez concluída a construção do edifício, não cabe ao condomínio responder por intervenções realizadas por terceiros.

A administração também argumenta que não se enquadra nas hipóteses legais de responsabilidade civil previstas na legislação. “É vedado ao condomínio responder por atos praticados por terceiros”, afirma o documento, ao mencionar o artigo 932 do Código Civil como base para o entendimento jurídico apresentado.

Conforme a nota do Golden Office, uma ação movida pelo Edifício Parque Norte foi julgada improcedente pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), em decisão unânime em segunda instância, com trânsito em julgado em maio de 2025.

Outro ponto levantado pelo condomínio diz respeito à destinação urbanística da região onde os empreendimentos estão localizados, na SGAN 915, no Plano Piloto. Segundo o posicionamento, normas urbanísticas estabelecem que a área é voltada exclusivamente para atividades comerciais e institucionais. “Não havendo qualquer menção à destinação residencial”, destaca o texto.

Com base nesse argumento, o Golden Office questiona a legitimidade de reclamações relacionadas a incômodos típicos de áreas residenciais. “Trata-se de uma moradia precária e completamente irregular”, afirma o documento ao se referir à presença de residentes no Edifício Parque Norte. O condomínio sustenta que a ocupação residencial na área contraria tanto o Plano Diretor quanto documentos como o memorial de incorporação e a Carta de Habite-se do empreendimento vizinho.

Por fim, o posicionamento reforça que, por se tratar de uma zona de uso exclusivamente comercial, os parâmetros de ruído e horários de obras diferem daqueles aplicáveis a áreas residenciais. “Não guardam amparo as reclamações dos condôminos, [...] eis que decorrem de uma expectativa de sonorização não compatível com a região”, conclui o texto.

