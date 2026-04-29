Rotina e saúde de moradores do DF são afetadas pelo ruído das motos adulteradas

O ronco de motos com escapamentos adulterados tem tirado o sono de moradores do Distrito Federal, especialmente durante a noite e madrugada, e tem provocado uma onda crescente de reclamações. Além das implicações para segurança no trânsito, o barulho constante pode trazer impactos à saúde, como distúrbios do sono, irritabilidade e queda na qualidade de vida de quem vive próximo às vias usadas para esse tipo de prática.

Em Águas Claras, a estudante de marketing Lara Ribeiro, de 23 anos, relata que o problema tem afetado diretamente sua rotina. "O mais frustrante é que, depois que você acorda, nem sempre consegue voltar a dormir com facilidade. Não é um som pontual, de trânsito normal, são motos muito barulhentas, que passam acelerando forte, com aquele ruído alto que parece ecoar entre os prédios", descreve.

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Para Lara, há uma sensação de falta de solução. "Entendo que existem pessoas que dependem da moto para trabalhar, principalmente entregadores, e não acho que o problema seja o uso da moto em si. Mas, claramente, existem casos de motos com escapamentos adulterados ou conduzidas de forma a fazer mais barulho do que o necessário", pondera.

Sem descanso

Na Asa Norte, o servidor público da área de segurança Marcelo Fernandes, 38, morador da 308 Norte, relata que o barulho deixou de ser apenas um incômodo e passou a gerar preocupação dentro de casa. "Nossa filha tem 2 anos, então tem um sono mais leve, irregular. Depois que conseguimos fazer ela dormir, vem uma moto acelerando forte na rua, e ela acorda assustada, chorando", relata.

O impacto, segundo ele, atinge toda a família. "Nós também temos o sono interrompido. Minha esposa trabalha cedo, eu também tenho minha rotina. Essa quebra constante no descanso vai acumulando. Fica todo mundo mais cansado, mais estressado", diz. Marcelo defende que haja mais equilíbrio entre mobilidade e respeito ao descanso dos moradores. "Entendo que muita gente usa moto para trabalhar, mas acho que precisa existir um limite", pondera.

Entre os profissionais que utilizam a moto como ferramenta de trabalho, há também críticas ao excesso de barulho provocado por escapamentos adulterados. O motoboy João Ferreira dos Santos Junior, que atua na área há 28 anos, afirma que a rotina da profissão exige rapidez, mas isso não justifica práticas que prejudiquem a população. "Isso está ligado a mudanças no veículo. Nunca utilizei, porque não gosto de escapamento barulhento", afirma.

O motoboy também comenta a dinâmica das entregas por aplicativo, que pode pressionar por mais rapidez. Apesar disso, ele acredita que a mudança de comportamento passa principalmente pela conscientização. "Não sou de acordo com escapamento barulhento. Acho que tem que ser fiscalizado e com fiscalização severa, porque o trabalhador tem que se conscientizar. É claro que a gente precisa, através da educação, poder mudar isso", conclui.

Comportamento

Para Frederico Flósculo, urbanista e professor da Universidade de Brasília (UnB), a questão não está necessariamente no veículo, mas no comportamento dos condutores e na ausência de fiscalização. "O ruído das motos é um problema de tecnologia e de postura. Há motos absolutamente silenciosas, inclusive com motor à combustão, que parecem elétricas. Mas há também motociclistas que eliminam todas as formas de abafar o ruídos", critica.

O urbanista também aponta que a situação só não é mais grave, pois características do Plano Piloto favorecem a dispersão do barulho. "O Plano Piloto é privilegiado porque, ao ser muito arborizado, naturalmente absorve ruídos. Em cidades com menos áreas verdes e mais superfícies construídas, o som se propaga e se intensifica. Mas a grande questão continua sendo de postura: com respeito aos horários e uso de tecnologias do silêncio, qualquer cidade pode ser mais agradável", avalia.

A questão, no entanto, vai além do trânsito. O neurologista e especialista em sono Lucio Huebra explica que, embora o cérebro tenha mecanismos para filtrar estímulos durante o descanso, eles não são totalmente eficazes diante de ruídos intensos e imprevisíveis. "Isso leva a uma fragmentação do sono, com redução de estágios profundos, além de provocar um maior estresse cardiovascular, já que o despertar abrupto é interpretado pelo organismo como um sinal de ameaça", explica.

A longo prazo, os prejuízos podem ser ainda mais significativos. "Várias noites com o sono constantemente interrompido aumentam a tendência à hipertensão arterial e arritmias, elevam o risco de infarto e AVC, além de provocar alterações metabólicas, como ganho de peso e risco de diabetes. Também há maior risco de desenvolvimento de transtornos mentais, como ansiedade e depressão, além de piora da função cognitiva e desenvolvimento de insônia crônica", alerta.

Penalidade

Motociclistas barulhentos podem sofrer consequências, de acordo com o coordenador de Policiamento e Fiscalização de Trânsito da Região Oeste, Wesley Cavalcante. "Conduzir veículo com escapamento adulterado ou com descarga livre é infração de natureza grave. A penalidade é de multa no valor de R$ 195,23, cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e possibilidade de retenção do veículo para regularização", explica.

Segundo o coordenador, a fiscalização ocorre de forma permanente, indo além de operações específicas. “Em todas as ações de rotina do Detran, as motocicletas são abordadas e submetidas à verificação”, afirma. Ele ressalta que as operações específicas têm um caráter mais estruturado. “A Operação Sossego se diferencia por ser mais ampla, com a instalação de dois ou três pontos de bloqueio simultâneos, mas em todas as regiões onde há presença das equipes, as motos são fiscalizadas”, completa.