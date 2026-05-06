Longas filas e trânsito intenso no último dia para regularizar o título de eleitor

Com temperatura de 26 °C e umidade em 56%, o cenário é de pressa, cansaço e ansiedade - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Por Ana Carolina Alli*

Eleitores formam uma longa fila na Central de Atendimento do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF), no Setor de Indústrias Gráficas (SIG), na tarde desta quarta-feira (6/5), último dia para regularização do título. Com temperatura de 26°C e umidade em 56%, o cenário é de pressa, cansaço e ansiedade para quem deixou o procedimento para a última hora.

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Ao longo da fila, que se estende pela área externa do prédio, muitos tentam se proteger do sol como podem, alternando entre pequenos trechos de sombra e a exposição direta. O fluxo intenso de carros nas proximidades também reflete a movimentação acima do normal. No início da tarde, houve trânsito lento desde o Eixo Monumental, na altura do Memorial JK. Alguns eleitores relatam, ainda, dificuldade para estacionar.

Morador do Cruzeiro, o motorista Bruno Reis, 42 anos, aguardava há cerca de meia hora para ser atendido. Próximo de chegar à entrada, ele resume o sentimento de quem encara a espera: “Alívio”. Segundo ele, a regularização é essencial, inclusive para garantir a transferência do título. “É importante, eu acho que existir democracia é importante, ainda mais no momento em que o país se encontra atualmente”, afirmou.

Longas filas no último dia para regularizar o título de eleitor (foto: Minervino Júnior/ CB/D.A Press)

Entre os mais jovens, a cena se repete. O estudante de computação Davi Santiago também decidiu resolver a situação no último dia. Ele contou que tentou buscar alternativas on-line, mas acabou tendo que ir presencialmente. “Eu estava ocupado com trabalho e faculdade. Aí vi que era o último dia e pensei: ‘tenho que ir’”, disse. Davi enfrentou cerca de 20 minutos de trânsito até chegar ao local e improvisou na hora de estacionar.

Apesar de ainda estar no início da fila, ele tenta manter o bom humor diante do calor. “Agora o sol está pegando mais, mas daqui a pouco a gente chega na sombra”, comentou. Para o estudante, manter a situação eleitoral regularizada é uma forma de evitar problemas futuros. “É melhor prevenir do que remediar. Deixar tudo organizado.”

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A estudante Maria Clara Barreto, 22, saiu de Sobradinho, onde estuda, para regularizar o título eleitoral. Maria Clara precisa mudar seu local de votação e deixou o agendamento para o último dia. “Saí da faculdade e vim direto. Fazer o agendamento foi fácil, agora é esperar o atendimento mesmo”, disse a estudante.

Com o prazo se encerrando nesta quarta-feira (6/5), a expectativa é de que o movimento continue intenso até o fim do expediente. Quem não conseguir regularizar o título a tempo pode enfrentar restrições, como impedimentos para votar, tomar posse em cargos públicos e emitir documentos oficiais.



*Estagiária sob a supervisão de Tharsila Prates