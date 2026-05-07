Dia das Mães aquece vendas e comércio comemora

Para o comércio, o Dia das Mães, comemorado no próximo domingo (10/5), é muito mais que uma data de afeto e conexões, é a oportunidade de garantir boas vendas no meio do ano. Após o Natal, a data é a segunda com maior movimentação comercial. Para este ano, o setor estipula um aumento de 5,8% em relação ao mesmo período do ano passado. O Correio foi às ruas, ontem, para verificar como está o movimento das lojas e conversar com quem pretende presentear neste dia.

O Sindicato do Comércio Varejista do Distrito Federal (Sindivarejista) aponta que o período irá superar a marca registrada em 2025, que ficou em torno de 4,6%. "A data mexe com o emocional dos filhos e das mães. Isso faz o comércio registrar um movimento acentuado nos últimos quatro dias que antecedem a data", explicou o presidente do sindicato, Sebastião Abritta.

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A intenção de dar um presente especial para a mãe é demonstrada de diversas formas. Segundo uma pesquisa realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Distrito Federal (Fecomércio-DF), café da manhã (17,3%), flores (14,6%), cosmético e perfumes (12,3%) e calçados e acessórios (10,8%) figuram como os quatro primeiros itens mais buscados.

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Nathália Carolina, 27, aproveitou o fim do expediente para passar no Shopping Conjunto Nacional. "Eu vim em uma loja que eu já sou acostumada e decidi por um kit com body splash para ela", disse. Para escolher o presente, Nathália utilizou dois critérios: durabilidade e gosto pessoal da mãe. "Eu até pensei em dar um buquê de flores para ela, entretanto, sei que não ia durar muito. Já o perfume ela vai poder usar por uns dois meses, é uma opção melhor", acrescentou a recepcionista, que também é mãe e se presenteou.

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Na Rodoviária do Plano Piloto, Matheus Alberto, 27 anos, inovou na forma de presentear a mãe. Por conta da distância, e por trabalhar no dia da comemoração, ele não vai conseguir estar presente. Entretanto, não vai deixar a data passar em branco. "Vou dar dinheiro para ela. Acho que minha mãe vai ficar muito feliz porque, com a quantia, ela vai poder fazer o que quiser", contou. Para o auxiliar de limpeza, essa opção mantém a tradição viva e aquece o coração da mãe mesmo de longe.

Assim como Matheus, a professora Zilda Castro fugiu um pouco dos presentes convencionais. Para essa data tão especial, ela vai fazer um combo de almoço e presente. "Minha mãe gosta muito de frutos do mar, então vou levá-la em um restaurante no Lago Norte. Além disso, eu estou vendo algumas opções de presentes, como brincos e colares, que ela gosta muito", disse.

A data que se aproxima é mais uma oportunidade para presentear a mãe que fez aniversário na última segunda-feira. A estratégia adotada pela filha é presentear aos poucos. "No aniversário dela, eu dei algumas lembrancinhas. Mas deixei mesmo para dar um presente maior agora no Dia das Mães", contou Zilda.

















Para os comerciantes, a data representa um período de muito trabalho, mas de muitas vendas também. Viviane Alves, gerente da unidade Sonho dos Pés do Conjunto Nacional, está esperançosa para a data. "Aumentamos o nosso estoque, organizamos o expediente das nossas funcionárias e temos ofertas bem atrativas para as clientes", disse. Entre as promoções, o cliente que gastar R$ 299,90 irá levar um bolsa da loja inteiramente grátis. "Essa é uma forma que pensamos em atrair a cliente para presentear a mãe e ainda ganhar um presente também", disse.

Assim como no ano passado, o movimento nos últimos dias cresceu muito. "Desde segunda-feira, as pessoas já começaram a procurar presentes. Eu acredito que, até domingo, o movimento vai aumentar e muito", afirmou Viviane.

Thiago Araújo, gerente de Marketing do Conjunto Nacional, afirmou que os produtos campeões de vendas nesse período são roupas e eletrodomésticos. "As pessoas procuram muito esses dois tipos de lojas. Elas representam uma têm uma parcela muito significativa para as nossas vendas", explicou.

Uma das estratégias adotadas pelo shopping são as promoções com premiações atreladas à compras nas lojas. "Estamos otimistas em relação ao faturamento dos nossos lojistas. Iremos sortear cinco televisões por semana até o dia 19 de julho. Acreditamos que isso vai atrair muitos clientes", explicou Thiago.

Cautela

O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas do DF (CDL-DF), Eduardo Rodrigues, afirmou que os lojistas apresentam um comportamento cauteloso, com estoques ajustados, mas suficientes para atender o público. “O empresário está mais atento ao comportamento do consumidor e busca assertividade nas compras, evitando excessos”, disse.

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Esse comportamento também é refletido no número de funcionários. Angélica Dias, 23, trabalha em um quiosque de cosméticos no Conjunto Nacional. Ela comentou que, apesar do grande número de funcionários, não houve contratações temporárias para esse período. “As funcionárias que contratamos vão ficar com a gente depois do Dia das Mães. É um reforço para a data, mas elas vão continuar com o contrato assinado depois”, disse.

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Para a vendedora, o potencial da data ultrapassa até a Black Friday — período conhecido pelos descontos e liquidações. “Tanto o reforço dos funcionários, como a quantidade de clientes é bem maior”, afirmou. O período é tão bom para a loja que a expectativa de vendas está entre 30% a 50%. “Estamos bem otimistas com a data. A meta para esse ano é vender por volta de R$ 1, 5 milhão”, acrescentou.

Alex da Silva, 27, trabalha há quatro anos em uma loja na rodoviária. O comerciante comentou que o movimento ainda está fraco, mas ainda tem esperanças até o domingo. “Nós achamos que ia ter um movimento bem maior nessa época. Está meio parado, mas deve crescer até o fim de semana. Muitas pessoas ainda compram de última hora”, afirmou

Para atrair o público, a loja que Alex trabalha oferece diversas promoções, principalmente em bolsas, produto mais procurado para presentes. “Nós abaixamos os preços desses acessórios, vimos que as pessoas tendem a procurar mais para presentes. Outros artigos das lojas, como carteiras, estão bem abaixo”, explicou.