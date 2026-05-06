Consumidor pode exigir teste da bomba antes de abastecer

O consumidor tem o direito de exigir a verificação da bomba de combustível antes de abastecer o veículo. A orientação foi reforçada pelo secretário do Consumidor do Distrito Federal, Samuel Konig, no programa CB.Poder — parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília — nesta quarta-feira (6/5), em conversa com os jornalistas Carlos Alexandre Souza e Ana Raquel Lelles. Ele destacou a importância da participação da população na fiscalização de práticas irregulares.
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Segundo ele, a conferência pode ser feita de forma simples, com o uso de um recipiente aferidor disponível nos postos. “O consumidor, muitas vezes, não sabe que pode exigir uma fiscalização in loco. Pode pedir que, antes de colocar a bomba no carro, o combustível seja colocado em um galão para verificar a quantidade”, contou.
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“Esse é o tipo de fiscalização que coíbe a prática de meses daquele posto que está lesando um volume imensurável de consumidores a partir de um simples gesto”, completou.
Além de exigir o teste, Konig orienta que o consumidor fique atento durante o abastecimento, observando se o visor da bomba está zerado antes do início e acompanhando todo o processo. Em caso de suspeita ou recusa do estabelecimento em realizar a verificação, a recomendação é registrar a denúncia.
“Normalmente, a fiscalização começa com base em denúncias. Por isso, é importante o consumidor sempre registrar nos órgãos de defesa do consumidor”, disse o secretário.
Os registros podem ser feitos por meio do telefone 151, no site do Procon ou em plataformas digitais como o Consumidor.gov.
Assista ao programa completo:
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