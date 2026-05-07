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Fique ligado! Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 36 milhões nesta quinta (7)

Para garantir a premiação milionária, os apostadores devem acertar as seis dezenas; sorteio vai ocorrer às 21h, desta quinta-feira (7/5)

27/04/2026. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Mega sena acumulada. Lotérica na Rodoviária - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)
27/04/2026. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Mega sena acumulada. Lotérica na Rodoviária - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Os apostadores da capital terão mais uma chance de conquistar o valor milionário da Mega-Sena. Os números do concurso 3.005 serão sorteados nesta quinta-feira (7/5), a partir das 21h (horário de Brasília). No último sorteio, nenhum apostador levou o prêmio máximo e o montante está acumulado em R$ 36 milhões.

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Os apostadores que desejam participar da disputa e conquistar a bolada podem realizar suas apostas até às 20h (horário de Brasília) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

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Aqueles que têm 18 anos ou mais podem apostar também de forma on-line. Basta criar um registro no site Loterias online da Caixa e ter um cartão de crédito para efetuar o pagamento da aposta. O cadastramento ocorre em duas etapas: após preenchimento dos dados no site, um número de confirmação (token) é encaminhado para o e-mail do jogador.

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Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Davi Cruz*
postado em 07/05/2026 12:00
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