Agências do Trabalhador têm mais de 1,2 mil vagas nesta sexta-feira

As maiores remunerações do dia são destinadas ao cargo de chefe de serviço de limpeza (em local não fixo) - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O mercado de trabalho no Distrito Federal inicia esta sexta-feira (8/5) com 1.212 oportunidades de emprego abertas nas Agências do Trabalhador. O painel de vagas contempla desde funções que não exigem experiência prévia até cargos técnicos com salários que ultrapassam os R$ 3,5 mil.

As maiores remunerações do dia são destinadas ao cargo de chefe de serviço de limpeza (em local não fixo). São duas vagas com salário de R$ 3.542,51, acrescido de benefícios. Outros setores com vencimentos atrativos concentram-se em Samambaia Sul, com ofertas de R$ 3,2 mil para as funções de mestre da construção civil, encarregado eletricista de instalações e instalador hidráulico.

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Para quem busca a primeira oportunidade ou recolocação rápida, o cargo de estoquista é o principal destaque em termos quantitativos. São 190 vagas disponíveis. É exigido apenas o ensino médio completo, sem necessidade de experiência comprovada. O salário é de R$ 1.736, mais benefícios.

Os interessados podem concorrer presencialmente, comparecendo em qualquer uma das 16 agências do trabalhador, das 8h às 17h, ou pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet) ressalta que, mesmo que o candidato não encontre uma vaga compatível hoje, o cadastro no sistema é fundamental para futuras oportunidades, uma vez que o cruzamento de dados é automático conforme novas demandas surgem.

Empresas interessadas em ofertar vagas ou utilizar a infraestrutura das agências para entrevistas podem realizar o cadastro pelo e-mail gcv@sedet.df.gov.br ou pelo Canal do Empregador no site oficial da Sedet.