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Direito das crianças

Defensoria Pública abre inscrições para Congresso Nacional

Evento tem o objetivo de fortalecer uma atuação interdisciplinar entre diferentes especialidades e práticas profissionais, como psicologia, serviço social e outras áreas do conhecimento

Congresso é organizado pela Comissão de Promoção e Defesa da Criança e do Adolescente do Conselho Nacional das Defensoras e Defensores Públicos-Gerais (Condege) e pelo Núcleo de Assistência Jurídica da Infância e Juventude (NAJ Infância e Juventude) - (crédito: Divulgação)
Congresso é organizado pela Comissão de Promoção e Defesa da Criança e do Adolescente do Conselho Nacional das Defensoras e Defensores Públicos-Gerais (Condege) e pelo Núcleo de Assistência Jurídica da Infância e Juventude (NAJ Infância e Juventude) - (crédito: Divulgação)

Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) abriu inscrições para o 10° Congresso Nacional dos Defensores e Defensoras Públicas da Criança e do Adolescente (Condeca). O evento acontece simultaneamente com o IV Encontro Multidisciplinar das Defensorias Públicas, entre 12 e 14 de agosto de 2026.

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O Congresso é organizado pela Comissão de Promoção e Defesa da Criança e do Adolescente do Conselho Nacional das Defensoras e Defensores Públicos-Gerais (Condege) e pelo Núcleo de Assistência Jurídica da Infância e Juventude (NAJ Infância e Juventude).

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A edição será realizada de forma conjunta com o IV Encontro Multidisciplinar das Defensorias Públicas e tem o objetivo de fortalecer uma atuação interdisciplinar entre diferentes especialidades e práticas profissionais, como psicologia, serviço social e outras áreas do conhecimento.

Os interessados em participar presencialmente dos debates, palestras e grupos de trabalho devem estar previamente cadastrados na plataforma da Escola de Assistência Jurídica (Easjur) e realizar a inscrição no site do evento, até as 18h de 29 de maio. Quem já atua na defesa dos direitos das crianças e adolescentes poderá compartilhar suas experiências e contribuir com o aprimoramento da atuação institucional. 

A defensora pública e coordenadora do NAJ Infância e Juventude, Camila Lucas Mendes, explica a importância do encontro, da reflexão e da construção coletiva da Defensoria Pública na vida de crianças e adolescentes. “Em um contexto de violências cada vez mais complexas, é fundamental que estejamos reunidos para compartilhar experiências, fortalecer estratégias institucionais e reafirmar nosso compromisso com a proteção integral. Convido colegas Defensoras, Defensores, equipes técnicas e profissionais de todo o país a participarem conosco desse momento”, afirma. 

Serviço:

10° Congresso Nacional dos Defensores e Defensoras Públicas da Criança e do Adolescente (Condeca) 

Data: 12 a 14 de agosto de 2026 

Inscrições: 1º a 29 de maio 

Local: Brasília/DF 

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 07/05/2026 20:43
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