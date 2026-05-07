Defensoria Pública abre inscrições para Congresso Nacional

Congresso é organizado pela Comissão de Promoção e Defesa da Criança e do Adolescente do Conselho Nacional das Defensoras e Defensores Públicos-Gerais (Condege) e pelo Núcleo de Assistência Jurídica da Infância e Juventude (NAJ Infância e Juventude) - (crédito: Divulgação)

A Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) abriu inscrições para o 10° Congresso Nacional dos Defensores e Defensoras Públicas da Criança e do Adolescente (Condeca). O evento acontece simultaneamente com o IV Encontro Multidisciplinar das Defensorias Públicas, entre 12 e 14 de agosto de 2026.

O Congresso é organizado pela Comissão de Promoção e Defesa da Criança e do Adolescente do Conselho Nacional das Defensoras e Defensores Públicos-Gerais (Condege) e pelo Núcleo de Assistência Jurídica da Infância e Juventude (NAJ Infância e Juventude).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A edição será realizada de forma conjunta com o IV Encontro Multidisciplinar das Defensorias Públicas e tem o objetivo de fortalecer uma atuação interdisciplinar entre diferentes especialidades e práticas profissionais, como psicologia, serviço social e outras áreas do conhecimento.

Os interessados em participar presencialmente dos debates, palestras e grupos de trabalho devem estar previamente cadastrados na plataforma da Escola de Assistência Jurídica (Easjur) e realizar a inscrição no site do evento, até as 18h de 29 de maio. Quem já atua na defesa dos direitos das crianças e adolescentes poderá compartilhar suas experiências e contribuir com o aprimoramento da atuação institucional.

A defensora pública e coordenadora do NAJ Infância e Juventude, Camila Lucas Mendes, explica a importância do encontro, da reflexão e da construção coletiva da Defensoria Pública na vida de crianças e adolescentes. “Em um contexto de violências cada vez mais complexas, é fundamental que estejamos reunidos para compartilhar experiências, fortalecer estratégias institucionais e reafirmar nosso compromisso com a proteção integral. Convido colegas Defensoras, Defensores, equipes técnicas e profissionais de todo o país a participarem conosco desse momento”, afirma.

Serviço:

10° Congresso Nacional dos Defensores e Defensoras Públicas da Criança e do Adolescente (Condeca)

Data: 12 a 14 de agosto de 2026

Inscrições: 1º a 29 de maio

Local: Brasília/DF