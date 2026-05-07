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Valverde sofre traumatismo craniano após briga com Tchouaméni

Uruguaio é submetido a exames e desfalca o time por até duas semanas, inclusive no clássico contra o Barcelona neste domingo (10/5). Real Madrid abre processo disciplinar contra a dupla de volantes

Segundo a ESPN, relação entre Tchouaméni e Valverde é ruim desde a gestão do técnico Xabi Alonso - (crédito: Foto: Denis Doyle/Getty Images)
Segundo a ESPN, relação entre Tchouaméni e Valverde é ruim desde a gestão do técnico Xabi Alonso - (crédito: Foto: Denis Doyle/Getty Images)

Envolvido em briga com o companheiro Aurélien Tchouaméni durante treino do Real Madrid nesta quinta-feira (7/5), o uruguaio Federico Valverde teve constatado traumatismo cranioencefálico. O jogador de 27 anos passou por exames e foi liberado para repouso em casa. 

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A previsão é de que Valverde fique afastado por até duas semanas, o que inclui a partida decisiva contra o Barcelona, pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol, no domingo (10/5), às 15h, no Camp Nou. 

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“Após os testes realizados hoje ao nosso jogador Fede Valverde pelos Serviços Médicos do Real Madrid, foi diagnosticado um traumatismo craniano. Valverde está em sua casa em bom estado e deverá permanecer em repouso entre 10 e 14 dias, conforme marcado pelos protocolos médicos para este diagnóstico'', informou o clube merengue em nota.

O Real Madrid informou que abriu processo disciplinar contra a dupla. Segundo apuração da ESPN, o francês e o uruguaio têm relação ruim desde a gestão do técnico Xabi Alonso, encerrada em janeiro.

De acordo com a imprensa espanhola, o conflito entre Tchouaméni e Valverde começou na quarta-feira (6/6), após dividida e desentendimento durante o treino. Os companheiros precisaram intervir. No dia seguinte, o uruguaio acusou o francês de vazar informações sobre a confusão, gerando novo tumulto. 

Relatos são de que Tchouaméni acertou um soco em Valverde. O volante sofreu corte na cabeça e precisou ser levado ao hospital para fazer pontos e passar por exames.

Eliminado nas quartas de final da Liga dos Campeões pelo Bayern de Munique, o Real Madrid está em crise nos bastidores. Nas últimas semanas, surgiram informações de outras discussões em treinamentos, desgaste com o técnico Álvaro Arbeloa e petição organizada por torcedores pedindo a saída de Kylian Mbappé. É um cenário de ambiente rachado e que demanda mudanças estruturais para a próxima temporada. 

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 07/05/2026 17:44 / atualizado em 07/05/2026 17:50
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