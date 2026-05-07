Mulher armada com martelo depreda carro de ex em hospital

A mulher era o alvo de uma medida protetiva em vigor, o que não impediu a tentativa de agressão contra o ex-companheiro - (crédito: Divulgação/PMDF)

Uma mulher foi detida na noite desta quinta-feira (7/5) após causar pânico e depredação no estacionamento de um hospital regional em Taguatinga. Armada com uma faca e um martelo, a autora ameaçava o ex-companheiro, que trabalha na unidade, e outras pessoas que passavam pelo local. O caso foi atendido pelo Grupo Tático Operacional (GTOP 22) da Polícia Militar (PMDF).

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A equipe policial foi acionada via rádio pelo Centro de Operações (Copom) após relatos de que um veículo estava sendo destruído pela mulher. Ao chegarem ao endereço, os militares do GTOP 22 encontraram a agressora ainda em posse das armas brancas.

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De acordo com a PMDF, a mulher ignorou as ordens para soltar os objetos. Em um momento crítico, ela tentou avançar contra a equipe policial, o que obrigou os militares a utilizarem um dispositivo de eletrochoque (taser) para imobilizá-la e garantir a segurança de pacientes e funcionários.

As investigações preliminares apontam para um conflito passional. A mulher era o alvo de uma medida protetiva a favor do ex. Além das ameaças interpessoais, o veículo do homem sofreu diversos danos materiais causados pelos golpes de martelo e faca.

Após ser contida, a autora foi desarmada e encaminhada, juntamente com o ex-companheiro e as testemunhas, para a 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul).

