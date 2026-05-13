Marotinga 2026 está com inscrições abertas; veja como participar

Como parte das celebrações do aniversário de Taguatinga, o Correio Braziliense prepara um novo capítulo de sua tradição esportiva com a estreia da Marotinga 2026. A corrida infantil promete reunir famílias, incentivar hábitos saudáveis desde a infância e transformar o Pistão Sul em um grande palco de lazer, esporte e integração. O evento será realizado no dia 7 de junho, em frente ao Taguatinga Shopping, com expectativa de 2 mil participantes.

As inscrições custam R$ 50 e podem ser feitas até o dia 5 de junho pelo site Brasil Corrida. Os participantes receberão um kit completo composto por camisa oficial da prova, sacochila personalizada, copo, lanche pós-prova e medalha de participação, o que reforça o caráter inclusivo e comemorativo da corrida. A premiação também promete animar os pequenos atletas. Os primeiros colocados de cada bateria, divididas por idade e sexo, ganharão bicicletas.

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A corrida contará com percursos adaptados para diferentes faixas etárias, com baterias que variam entre 50 e 700 metros, baseado em critérios de segurança e adequação para cada idade. Além das provas, o público encontrará uma estrutura preparada para receber famílias, com atividades recreativas, distribuição de kits, espaço de convivência e entrega de medalhas.

Estreia

A ideia da corrida surgiu justamente a partir de um pedido do público de Taguatinga. O colunista e assessor de relações institucionais do Correio, Miguel Jabour, explica que a criação do evento foi motivada pelo carinho da população da cidade com o jornal e pela vontade de descentralizar os grandes eventos esportivos promovidos pela empresa.

"Essa corrida foi solicitada por pessoas de Taguatinga no dia da Marotinha, no ano passado. Eu fui abordado por pais e mães que perguntaram por que a gente só fazia as coisas no Plano Piloto. E elas tinham toda razão. O Correio tem uma ótima audiência em Taguatinga, um carinho especial pela cidade, e eu achei que valia a pena fazer uma corrida dessas na região", conta.

Segundo Jabour, a escolha da data também veio da própria comunidade. "As pessoas disseram: 'Dia 7 de junho é aniversário da cidade, vocês podiam fazer'. Foi desse apelo que nasceu a ideia da corrida", afirma.

Após a decisão, a estruturação do projeto ocorreu de forma rápida. O administrador regional de Taguatinga, Bispo Renato Andrade, teve participação importante no processo, auxiliando na organização e na viabilização do evento dentro das exigências legais e burocráticas.

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Para Miguel Jabour, o incentivo ao esporte de base faz parte da identidade do Correio Braziliense. Ele relembrou a trajetória da Marotinha e destacou que grandes nomes do atletismo brasileiro tiveram contato com o esporte ainda na infância. "Eu sempre repito que a primeira Marotinha, em 1992, teve como protagonista uma criança de 13 anos chamada Marilson dos Santos. Foi ali a iniciação esportiva dele e hoje é um multicampeão", recorda.

Além do aspecto esportivo e social, o evento deve movimentar a economia local. A expectativa é de grande circulação de pessoas na região durante toda a manhã, beneficiando comerciantes, ambulantes e patrocinadores envolvidos. "Quando você cria um evento desse tamanho, cria oportunidades comerciais para toda a região. O shopping vai lotar, haverá circulação de pessoas, movimentação econômica e oportunidades para muita gente", ressalta Jabour.

O sucesso inicial da procura pelas inscrições já faz o Correio pensar em expansão. Segundo o assessor de relações institucionais, a Marotinga funciona como um projeto-piloto que pode abrir caminho para um circuito de corridas infantis em outras regiões administrativas do Distrito Federal. "Estamos sentindo uma adesão enorme. A ideia é realmente fazer com que isso vire até um circuito de corridas infantis", destaca.

A expectativa da organização é de que o dia 7 de junho seja marcado por alegria, celebração e incentivo à prática esportiva desde cedo. Em um cenário em que a corrida se consolida cada vez mais como estilo de vida, a Marotinga surge para mostrar que o esporte pode começar ainda na infância e reunir diferentes gerações em torno de um mesmo propósito: a saúde e a diversão.

Serviço – MAROTINGA 2026

Data: 07 de junho de 2026 (domingo)

Horário: a partir das 08h

Local: Pistão Sul – Em frente ao Taguatinga Shopping

Distâncias: baterias de 50 a 700 metros, conforme a idade do atleta mirim.

Inscrições: www.brasilcorrida.com.br