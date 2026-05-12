Nova unidade da Sala Lilás é inaugurada no Aeroporto de Brasília

Inauguração da Sala Lilás para atendimento a mulheres em situação de risco no Aeroporto de Brasília - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Uma nova Sala Lilás — espaço focado para a proteção de mulheres vítimas de violência no contexto da Lei Maria da Penha — foi inaugurado na tarde desta terça-feira (12/5), no Aeroporto de Brasília. A unidade é a primeira sala de atendimento desse tipo em um terminal aeroportuário do Brasil.

A iniciativa da nova Sala Lilás é uma ação realizada pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e órgãos como Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF), Secretaria da Mulher (SMDF) e Secretaria de Turismo (Setur-DF). O comandante-geral da PMDF, Rômulo Flávio Mendonça Palhares, comentou sobre a importância da força-tarefa para essa inauguração. “Entendemos que o enfrentamento à violência contra a mulher é um desafio para toda a sociedade. Além disso, também achamos que o espaço também terá um papel importante para a educação dos futuros homens. Precisamos levar isso para a criança e o adolescente”, afirmou.

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Palhares detalhou como irá funcionar o atendimento. Segundo o comandante, a Sala Lilás será focada nas mulheres, entretanto, também atenderá turistas e outras demandas pontuais.

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Para Giselle Ferreira, secretária da Mulher, o espaço representa mais um objetivo alcançado contra a violência contra a mulher, ampliando os atendimentos e oferecendo mais segurança. “Muitas mulheres fazem uma jornada tripla, com mais esse espaço disponível, elas poderão denunciar qualquer tipo de agressão e também ter mais um espaço de acolhimento”, disse.









Os policiais lotados no 5° Batalhão serão os agentes responsáveis pelo atendimento e recebimento de denúncias no espaço. A equipe também tem especialidade no policiamento turístico. “Teremos agentes com proficiência em diversos idiomas como inglês, francês, japonês, francês e diversos outros”, ressaltou Rômulo Palhares.

Como parte da integração da nova iniciativa do GDF, a Sala Lilás também contou com a colaboração da Secretaria de Turismo. O secretário, Bernardo Antunes, destacou a atuação voltada para os turistas. “Brasília se destaca por ser uma cidade muito segura para os turistas. Ter esse espaço aqui disponível também integra uma proteção a mais para mulheres que desembarcam em nosso aeroporto, muitas vezes, são mães solos que vêm com os filhos para conhecer a capital”, comentou.

Monitoramento

Além do espaço de acolhimento e os serviços de triagem para delegacias para o devido prosseguimento da denúncia, a Sala Lilás também conta com um espaço de monitoramento de câmeras que visam monitorar todo o espaço próximo ao aeroporto e inibir ações de violência antes de serem concretizadas. “As câmaras externas já nos foram cedidas pela Inframérica em um acordo inédito. As imagens captadas por essas câmeras vão direto para a SPPDF e para o 5° batalhão, isso é muito importante para garantir a segurança das mulheres”, explicou o secretário de Segurança Pública, Alexandre Patury.

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Ainda sobre o monitoramento, a ideia dos órgãos responsáveis é fazer um “cercamento virtual” que irá monitorar diversos pontos sensíveis. Na prática, um corredor de câmeras de segurança será instalado no Setor Hoteleiro e no Setor de Diversões, inclusive perto do Estádio Nacional Mané Garrincha.