Farmácia Digital permitirá marcar retirada de remédios de alto custo

Pacientes da rede pública do Distrito Federal já podem acessar a nova Farmácia Digital da Secretaria de Saúde, lançada nesta terça-feira (12/5). A pasta disponibilizou um tutorial explicando o passo a passo para solicitar os medicamentos de alto custo e marcar a retirada pela plataforma. Veja aqui.

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A plataforma promete agilizar o acesso a medicamentos de alto custo, com o objetivo de reduzir filas. Com a novidade, os pacientes poderão agendar data e horário para retirada dos remédios.

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O sistema funciona por meio do site Ceafi Digital e utiliza a plataforma Sismedex para acompanhar todas as etapas do atendimento, desde o pedido do medicamento até a entrega final ao paciente. A ferramenta é integrada ao Cartão Nacional de Saúde e também possibilita o controle logístico e clínico dos usuários.