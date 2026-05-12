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MORTE

Mulher é encontrada morta no Lago Paranoá

Corpo foi localizado por equipes do Corpo de Bombeiros após pescador perceber vítima boiando perto da estação de tratamento de esgoto

Chamado foi registrado às 18h, depois de um pescador avistar um corpo boiando na água - (crédito: Reprodução/CBMDF)
Chamado foi registrado às 18h, depois de um pescador avistar um corpo boiando na água - (crédito: Reprodução/CBMDF)

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu, na noite desta terça-feira (12/5), uma ocorrência de localização de cadáver no Lago Paranoá, próximo à Estação de Tratamento de Esgoto da L4 Norte, em Brasília.

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Segundo a corporação, o chamado foi registrado às 18h, depois que um pescador avistou um corpo boiando na água e acionou os serviços de emergência.

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Para o atendimento da ocorrência, os bombeiros enviaram uma viatura terrestre e três embarcações ao local. Durante as buscas, mergulhadores de resgate localizaram o corpo de uma mulher e realizaram a retirada até a margem do lago.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) também foram chamadas para acompanhar a ocorrência e dar início aos procedimentos de investigação.

Até o momento, não há informações sobre a identidade da vítima ou as circunstâncias da morte.

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Paulo Gontijo

Jornalista e repórter da editoria de Cidades do Correio Braziliense. Atuou na comunicação interna do Banco do Brasil e integrou a equipe de Marcelo Tas, com interesse em narrativas humanizadas, acessibilidade e temas sociais.

Por Paulo Gontijo
postado em 12/05/2026 22:31
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