Mulher é encontrada morta no Lago Paranoá

Chamado foi registrado às 18h, depois de um pescador avistar um corpo boiando na água - (crédito: Reprodução/CBMDF)

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu, na noite desta terça-feira (12/5), uma ocorrência de localização de cadáver no Lago Paranoá, próximo à Estação de Tratamento de Esgoto da L4 Norte, em Brasília.

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Segundo a corporação, o chamado foi registrado às 18h, depois que um pescador avistou um corpo boiando na água e acionou os serviços de emergência.

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Para o atendimento da ocorrência, os bombeiros enviaram uma viatura terrestre e três embarcações ao local. Durante as buscas, mergulhadores de resgate localizaram o corpo de uma mulher e realizaram a retirada até a margem do lago.

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A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) também foram chamadas para acompanhar a ocorrência e dar início aos procedimentos de investigação.

Até o momento, não há informações sobre a identidade da vítima ou as circunstâncias da morte.