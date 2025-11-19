Samambaia recebe projeto que celebra a força feminina e a cultura afro

Lucas Maia*
O projeto Yabás Deusas Negras traz sua segunda edição ao Complexo Cultural Samambaia neste fim de semana (22 e 23/11), das 10h às 18h nos dois dias. A programação celebra a força das mulheres e a cultura afro-brasileira. O evento já tem atividades antes do festival, com oficinas de percussão, até quinta-feira (20/11), comandadas pela mestre Lili Gaspar, às 20h. A entrada é gratuita mediante retirada de ingressos na plataforma Sympla.
A iniciativa é idealizada pela Mãe Francys de Oyá, liderança espiritual e cultural do DF. As atrações incluem mostras artísticas, gastronomia, espiritualidade e debates sobre questões sociais. O nome do evento é em homenagem às Orixás mulheres, as Yabás. Nessa segunda edição, o festival se consolida como um espaço de debate e estudo a respeito da cultura e da identidade do povo brasileiro.
A organizadora do evento, Mãe Francys de Oyá reforça a intenção do festival. “Realizar mais uma edição de Yabás Deusas Negras é um ato de fé e resistência. Cada encontro fortalece nossa comunidade, renova nossa energia e reforça que o respeito é o fundamento da convivência. Combater a intolerância é também afirmar nossa ancestralidade e nossa alegria. As Yabás nos ensinam sobre coragem, amor e sabedoria, e é isso que queremos compartilhar com o mundo”, diz.
Serviço
Projeto Yabás Deusas Negras
Até o próximo domingo (23/11), com programação de 10h às 18h no fim de semana (22 e 23/11). A entrada é gratuita mediante retirada de ingressos na plataforma Sympla. Classificação indicativa livre para todos os públicos.
Confira a programação completa:
22 de novembro
10h – Lavagem das Águas de Oxalá
10h – Abertura da Feira Mística
10h – Abertura da Exposição Yabás
Oficinas
13h30 – Tranças
14h20 – Adereços e Turbantes
15h10 – Culinária Afro
Apresentações
16h – Apresentação de Percussão
17h – Roda de Conversa
18h – Xarxara de Prata e muito mais
23 de novembro
10h – Lavagem das Águas de Oxalá
10h – Abertura da Feira Mística
10h – Abertura da Exposição Yabás
Oficinas
13h30 – Tranças
14h20 – Adereços e Turbantes
15h10 – Culinária Afro
Apresentações
16h – Apresentação de Percussão
17h – Roda de Conversa
18h – Canto das Pretas e muito mais
*Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco