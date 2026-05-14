Engavetamento entre quatro veículos deixa dois feridos na EPTG

Um sinistro de trânsito envolvendo quatro veículos deixou duas pessoas feridas nesta quinta-feira (14/5), próximo ao viaduto Israel Pinheiro, sentido Guará. O engavetamento ocorreu entre um Mercedes-Benz GLA, de cor prata, uma Ford Bronco, de cor cinza, um Chevrolet Meriva, de cor prata e um Chevrolet onix, de cor branca.
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O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) realizou estabilização do local, como a prevenção de incêndios e de novos sinistros. Todos os envolvidos na colisão foram avaliados pela equipe dos socorristas, que utilizou os protocolos para vítimas de trauma.
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Entre os feridos, uma condutora estava dentro de um Meriva foi estabilizada, retirada do veículo e transportada consciente e orientada para a unidade de saúde de referência. O condutor do Onix foi transportado consciente e orientado com ferimento no olho para a unidade de saúde. Os demais condutores não precisaram de transporte.
Durante o atendimento, as três faixas da via precisaram ser interditadas, o que causou impacto no trânsito. O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) ficou responsável pela preservação do local. Não há informações sobre a dinâmica do sinistro.