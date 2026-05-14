PCDF prende autor de latrocínio tentado em Brazlândia

A Justiça decretou a prisão preventiva do suspeito, cumprida em Aparecida de Goiânia, com apoio da Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO) - (crédito: Divulgação PCDF)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por intermédio da 18ª Delegacia de Polícia, prendeu, nesta quinta-feira (14), na cidade de Aparecida de Goiânia (GO), um homem apontado como um dos autores de um latrocínio tentado em Brazlândia.

O crime ocorreu em 25 de abril, quando a vítima, um idoso de 62 anos, realizava viagem entre Goiânia e Taguatinga oferecendo caronas por aplicativo.

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Segundo as investigações, após conquistarem a confiança da vítima por meio da plataforma de transporte compartilhado, os autores a atraíram para uma área de mata situada na região do Incra 7, em Brazlândia, onde passaram a agredi-la com extrema violência.

A vítima sofreu golpes perfurocortantes na região do pescoço e foi abandonada gravemente ferida em meio à vegetação. Após o crime, os autores roubaram o veículo da vítima, aparelhos celulares, cartões bancários e outros pertences pessoais.

O homem foi localizado horas depois e socorrido com vida ao Hospital Regional de Taguatinga.

As investigações conduzidas pela 18ª DP identificaram um dos envolvidos por meio de cruzamento de informações, levantamentos de campo e diligências policiais realizadas no Distrito Federal e em Goiás.

Durante as apurações, a polícia reuniu elementos que vincularam o investigado ao crime e localizou o veículo roubado. Após representação da autoridade policial, a Justiça decretou a prisão preventiva do suspeito, cumprida em Aparecida de Goiânia, com apoio da Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO).

As investigações continuam para identificar e localizar o segundo autor envolvido no crime.