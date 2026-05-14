Infectologista alerta para casos de sarampo nos países da Copa

Manuela Sá*

Com a proximidade da Copa do Mundo 2026, que, neste ano, será no México, Estados Unidos e Canadá, a alta de casos de sarampo nos países-sede preocupa. O tema foi abordado pela infectologista Eliana Bicudo em entrevista ao CB.Saúde — parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília. Ela alertou para os cuidados que devem ser tomados por quem vai visitar esses locais. Nesta quinta-feira (14/5), às jornalistas Carmen Souza e Sibele Negromonte, a médica recomendou que os viajantes verifiquem se estão com as vacinas em dia.

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Para quem não tomou todas as doses do imunizante de sarampo adequadamente, a sugestão da infectologista é de que procure o reforço disponível no Sistema Único de Saúde (SUS) 14 dias antes de pegar o avião. A recomendação se estende ao adulto que tiver perdido o cartão vacinal ou, por qualquer motivo, não se lembra se tomou as vacinas.

Proteger-se é necessário, tendo em vista o longo período de incubação da doença, intervalo de tempo entre a exposição ao vírus e os primeiros sintomas. “Ao tomar esse cuidado antes de ir para a Copa ou para sua viagem, você vai estar protegendo a si mesmo e ao Brasil porque você não vai trazer o vírus para cá”, afirmou.

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De acordo com Eliana, a preocupação também se deve à elevada transmissibilidade da doença. “Quando a gente compara a transmissão de vias áreas, a do sarampo é dez a quinze vezes mais eficiente do que a de covid-19”, disse.

Além do imunizante, para evitar contaminação, Eliana indicou que quem tiver coriza, tosse e mal-estar use máscara quando for para um ambiente fechado. “O início do sarampo, assim como o de influenza, é o mesmo e, só depois, ele se apresenta de uma forma diferente”, destacou.

Assista à íntegra do programa:

*Estagiária sob a supervisão de Tharsila Prates