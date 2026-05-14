Projeto oferece ajuda gratuita para declaração do Imposto de Renda

O atraso da declaração de imposto de renda pode gerar multas, juros e restrições financeiras (Imagem: Blossom Stock Studio| Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O projeto "Declare Fácil", realizado pela Receita Federal, em parceria com voluntários do Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal (CRCDF) e estudantes de Ciências Contábeis, oferece apoio gratuito à pessoas que necessitam de orientação para fazer a declaração do Imposto de Renda. A iniciativa tem como objetivo aproximar o cidadão de suas obrigações tributárias de forma simples e acessível.

O serviço é realizado por voluntários do CRCDF e por estudantes de contabilidade que auxiliam contribuintes de baixa renda no preenchimento e envio da declaração. Os atendimentos também são monitorados por professores, a fim de garantir qualidade e segurança no serviço prestado.

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Para participar do programa, é preciso atender a alguns critérios. São eles: possuir rendimentos anuais de até R$ 50.000,00; conta gov.br com nível de segurança prata ou ouro e utilização obrigatória da declaração pré-preenchida.

Os atendimentos acontecem às terças e sextas-feiras, das 8h às 12h, na Delegacia da Receita Federal em Brasília – SAUS, Quadra 06, Bloco O. O prazo para enviar a declaração de Imposto de Renda 2026 vai até 29 de maio. O agendamento é feito através do seguinte formulário https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdo5yOK3fJKw5Al5JcCM5xvvI-YTykHcFP3tQlgwuZ0pIhLsA/viewform.