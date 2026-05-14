Uso de tornozeleiras eletrônicas cresce no DF em 2026

09/03/2023. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Monitoramento das tornozeleiras eletrônicas dos casos de violência doméstica/Feminicídio na Secretaria de Segurança Pública. - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)





Os números indicam uma ampliação gradual das medidas cautelares alternativas à prisão e evidenciam a crescente utilização do monitoramento eletrônico como ferramenta de controle penal no DF. O uso de tornozeleiras eletrônicas no Distrito Federal registrou aumento de 8,6% entre janeiro e abril de 2026. Dados da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal (Seape-DF), divulgados nessa quarta-feira (13/5), mostram que o número de pessoas monitoradas passou de 1.632 para 1.772 no período. Com isso, a taxa de ocupação do sistema avançou de 40,8% para 44,3% da capacidade total de 4 mil dispositivos disponíveis.Os números indicam uma ampliação gradual das medidas cautelares alternativas à prisão e evidenciam a crescente utilização do monitoramento eletrônico como ferramenta de controle penal no DF.

Em fevereiro, o sistema contabilizou 1.718 pessoas monitoradas, o equivalente a 42,9% da capacidade. Já em março, o total chegou a 1.735 monitorados, representando 43,4%.



Situações

O monitoramento eletrônico é utilizado em diferentes situações determinadas pela Justiça, como cumprimento de prisão domiciliar, medidas protetivas, saída temporária e restrições de circulação. O mecanismo permite que autoridades acompanhem, em tempo real, o deslocamento das pessoas monitoradas e verifiquem o cumprimento das condições impostas judicialmente.

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