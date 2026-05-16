Polícia prende foragido com mais de 15 passagens no Núcleo Bandeirante

Após a localização e prisão, o homem foi conduzido à 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul) - (crédito: Caio Gomez)

Um foragido da Justiça foi preso pela Polícia Militar (PMDF), na 3ª Avenida do Núcleo Bandeirante. A captura foi realizada por equipes do Grupo Tático Operacional (GTOP 45) durante um patrulhamento tático. Contra o suspeito, havia um novo mandado de prisão expedido no mesmo dia em que ele foi detido.

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De acordo com a corporação, o histórico criminal do capturado é extenso e soma mais de 15 passagens pela polícia por crimes graves. A ficha inclui roubos a pedestres, furtos, violência doméstica enquadrada na Lei Maria da Penha e reiterados descumprimentos de medidas protetivas de urgência.

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O suspeito também havia violado zonas de exclusão determinadas pela Justiça e rompido a tornozeleira eletrônica. Além dos crimes contra o patrimônio e no âmbito familiar, ele acumulava registros por resistência e desacato contra as próprias forças de segurança durante abordagens anteriores.

Após a localização e prisão ágil pelos policiais militares, na tarde desta sexta-feira (15/5), o homem foi conduzido à 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul), para os procedimentos de praxe.