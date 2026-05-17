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Ceilândia

Bombeiros revertem parada cardíaca de criança vítima de afogamento

Salvamento de uma criança afogada mobilizou equipes terrestres e aeronave de resgate na manhã deste domingo. Quadro grave foi revertido em menos de dois minutos pelas equipes de emergência

Corpo de Bombeiros conseguiu reverter quadro de parada cardíaca - (crédito: Agência Brasília)
Corpo de Bombeiros conseguiu reverter quadro de parada cardíaca - (crédito: Agência Brasília)

Uma criança foi socorrida em estado crítico, na manhã deste domingo (17/5), após sofrer um afogamento em um clube localizado na região do Recanto Solar, em Ceilândia. O chamado foi recebido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) às 11h04, mobilizando três viaturas terrestres e o suporte aeromédico do 1º Esquadrão de Aviação Operacional.

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Ao chegarem ao local, os socorristas identificaram que a vítima apresentava um quadro de parada cardiorrespiratória (PCR). De imediato, as equipes iniciaram os protocolos de suporte básico e avançado de vida, conseguindo reverter o quadro de parada cardíaca em menos de dois minutos de intervenção.

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Apesar do acionamento da aeronave para garantir um transporte rápido devido à gravidade inicial do caso, a criança foi estabilizada e levada por via terrestre a uma unidade hospitalar da região. A corporação informou que não realiza o acompanhamento da evolução do estado clínico dos pacientes após o ingresso no hospital.

Diante do ocorrido, as autoridades reforçam o alerta à população sobre a importância da atenção constante a crianças em áreas de lazer com piscinas para prevenir novos episódios.

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Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em Letras pela UnB. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades. Tem interesse por temas ligados à saúde mental e à mobilidade urbana. Venceu os prêmios Sebrae e ABP.

Por Letícia Mouhamad
postado em 17/05/2026 15:17 / atualizado em 17/05/2026 15:35
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