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Homem é espancado e esfaqueado dentro de casa, em São Sebastião

A vítima foi encontrada com diversas lesões pelo corpo, hematomas na região dos olhos e da cabeça, além de uma perfuração por arma branca no abdômen. A Polícia Civil (PCDF) investiga o caso

O autor do crime fugiu antes da chegada das autoridades e ainda não foi localizado - (crédito: Bastião Notícias (@bastiaonoticias))
O autor do crime fugiu antes da chegada das autoridades e ainda não foi localizado - (crédito: Bastião Notícias (@bastiaonoticias))

Um homem, ainda não identificado, foi encaminhado em estado grave ao Hospital de Base após ser esfaqueado e violentamente agredido dentro de casa, na tarde deste sábado (16/5), em São Sebastião. O crime ocorreu por volta das 12h45. De acordo com informações da Polícia Militar (PMDF) e do Corpo de Bombeiros (CBMDF), a vítima foi encontrada com diversas lesões pelo corpo, hematomas na região dos olhos e da cabeça, além de uma perfuração por arma branca no abdômen.

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Imagens obtidas pelo perfil de notícias locais Bastião Notícias (@bastiaonoticias) mostram a residência da vítima coberta de sangue, após o ataque. Veja:

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O socorro foi prestado por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que realizou os primeiros procedimentos no local e transportou o homem à unidade hospitalar indicada pela regulação médica. O Corpo de Bombeiros também foi acionado para prestar apoio à ocorrência.

O autor do crime fugiu antes da chegada das autoridades e ainda não foi localizado. Segundo os militares que atenderam a ocorrência, o suspeito é conhecido na região por seu histórico violento. Até a publicação desta reportagem, a motivação e a dinâmica do ataque permaneciam desconhecidas.

A PMDF isolou a cena do crime e para garantir a preservação dos vestígios até a chegada da equipe de perícia da Polícia Civil (PCDF). O caso segue sob investigação.

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Carlos Silva

Repórter

Formado em Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). É repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense. Tem interesse em jornalismo de dados e temas ligados à segurança pública.

Por Carlos Silva
postado em 16/05/2026 20:39
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