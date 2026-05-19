Tráfico no mato é desmantelado pela Polícia Civil; confira o vídeo

Os materiais foram apreendidos e encaminhados para os setores responsáveis - (crédito: Divulgação/PCDF)

Nesta terça-feira (19/5), um esquema de tráfico de drogas em uma área de mata da Asa Norte foi desmantelado após investigações da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). Segundo a polícia, a área apresentava diversos indícios de tráfico.

Veja o vídeo da operação:

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O local onde o esquema de tráfico funciona é conhecido como “Matinha” e está situado no Setor Terminal Norte, em frente às unidades hospitalares do Setor Hospitalar Norte, na Asa Norte. Segundo a polícia, a região apresentava fortes indícios de atividade criminosa.

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Durante o último monitoramento, os policiais identificaram uma movimentação suspeita que é compatível com tráfico de drogas e realizaram uma abordagem aos indivíduos presentes no local.

A abordagem foi realizada com apoio de outros agentes da 2ª DP (Asa Norte), e de um agente canino da Divisão de Operações Especiais (DOE). Durante as buscas, os policiais apreenderam 480 gramas de maconha, 90 gramas de crack, R$ 626,00 em espécie e um aparelho celular. A polícia estima um montante de R$ 4.500,00 em crack e R$ 1.900,00 em maconha.

Além das drogas apreendidas, dois suspeitos por tráfico de drogas foram presos em flagrante, a prisão de usuários de drogas e o cumprimento de um mandado de prisão a um homem que estava foragido.

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Os suspeitos foram encaminhados à 2ª DP para a apresentação à autoridade policial. As drogas, por sua vez, foram encaminhadas ao Instituto de Criminalística (IC), e os valores em espécie e o aparelho celular também foram apreendidos.