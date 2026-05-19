InícioCidades DF
Tráfico de drogas

Tráfico no mato é desmantelado pela Polícia Civil; confira o vídeo

As prisões e apreensões foram realizadas em uma região de mata na Asa Norte. Ao todo, 480 gramas de maconha, 90 gramas de crack, R$ 626,00 em espécie e um aparelho celular foram apreendidos

Os materiais foram apreendidos e encaminhados para os setores responsáveis - (crédito: Divulgação/PCDF)
Os materiais foram apreendidos e encaminhados para os setores responsáveis - (crédito: Divulgação/PCDF)

Nesta terça-feira (19/5), um esquema de tráfico de drogas em uma área de mata da Asa Norte foi desmantelado após investigações da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). Segundo a polícia, a área apresentava diversos indícios de tráfico.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Veja o vídeo da operação:

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

O local onde o esquema de tráfico funciona é conhecido como “Matinha” e está situado no Setor Terminal Norte, em frente às unidades hospitalares do Setor Hospitalar Norte, na Asa Norte. Segundo a polícia, a região apresentava fortes indícios de atividade criminosa.

Durante o último monitoramento, os policiais identificaram uma movimentação suspeita que é compatível com tráfico de drogas e realizaram uma abordagem aos indivíduos presentes no local.
A abordagem foi realizada com apoio de outros agentes da 2ª DP (Asa Norte), e de um agente canino da Divisão de Operações Especiais (DOE). Durante as buscas, os policiais apreenderam 480 gramas de maconha, 90 gramas de crack, R$ 626,00 em espécie e um aparelho celular. A polícia estima um montante de R$ 4.500,00 em crack e R$ 1.900,00 em maconha.

Além das drogas apreendidas, dois suspeitos por tráfico de drogas foram presos em flagrante, a prisão de usuários de drogas e o cumprimento de um mandado de prisão a um homem que estava foragido.

Os suspeitos foram encaminhados à 2ª DP para a apresentação à autoridade policial. As drogas, por sua vez, foram encaminhadas ao Instituto de Criminalística (IC), e os valores em espécie e o aparelho celular também foram apreendidos.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 19/05/2026 22:33
SIGA
x