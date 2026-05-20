Operação mira grupo que extorquia casais após contato em site de acompanhantes

Operação mira grupo suspeito de extorquir casais após contato em site de acompanhantes - (crédito: PCDF/Divulgação)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou, nesta quarta-feira (20/5), a operação Eros, que investiga um grupo suspeito de praticar extorsões contra pessoas que acessavam sites de acompanhantes. A ação é conduzida pela 17ª DP (Taguatinga Norte), com apoio da Polícia Civil de Minas Gerais.

Segundo a investigação, iniciada em dezembro de 2025, um casal de Taguatinga procurou uma acompanhante pela internet, mas desistiu do encontro logo depois. Em seguida, passou a receber mensagens de homens que se apresentavam como agenciadores da mulher e cobravam uma suposta taxa de cancelamento de R$ 700.

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De acordo com o delegado Thiago Boeing, adjunto da 17ª DP, os suspeitos fizeram ameaças de morte e afirmaram que divulgariam dados pessoais das vítimas nas redes sociais caso o valor não fosse pago. Mesmo após a transferência do dinheiro, as intimidações continuaram. Em algumas mensagens, os autores enviaram imagens de armas de fogo.

As investigações apontaram que o grupo atuava a partir de Montes Claros (MG), cidade que, segundo a polícia, concentra ocorrências semelhantes e já foi alvo de outras operações do tipo.

Dez integrantes do grupo foram identificados, entre eles três adolescentes. A Justiça expediu sete mandados de prisão preventiva e oito de busca e apreensão, cumpridos em Montes Claros.

Os investigados poderão responder por extorsão e associação criminosa com participação de adolescentes.