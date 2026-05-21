Criminosos utilizavam diferentes imóveis para comercializar drogas

Entre os presos está um homem conhecido pelo apelido de "PZ", apontado como fornecedor das substâncias ilícitas - (crédito: PCDF/Divulgação)

Três pessoas foram presas em flagrante nesta quinta-feira (21/5) investigadas por tráfico de drogas no Setor Leste da Cidade Estrutural. Durante a operação, a Polícia Civil apreendeu porções de cocaína e crack, além de balança de precisão, dinheiro em espécie, aparelhos celulares e outros dispositivos eletrônicos. Entre os presos está um homem conhecido pelo apelido de “PZ”, apontado como fornecedor das substâncias ilícitas.

Durante o cumprimento de cinco mandados de busca e apreensão, os policiais localizaram drogas armazenadas em imóveis utilizados pelo grupo para abastecimento e comercialização dos entorpecentes. Segundo informações da PCDF, as investigações começaram após denúncias sobre a atuação de um grupo envolvido com a comercialização de entorpecentes na região.

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A partir das buscas e monitoramentos, os investigadores identificaram movimentações compatíveis com a prática do tráfico de drogas, além da atuação frequente dos suspeitos no Setor Leste da Estrutural.

De acordo com a corporação, os investigados possuem histórico policial relacionado ao tráfico de drogas e atuariam em diferentes funções dentro da cadeia de distribuição criminosa. A ação foi realizada pela 8ª Delegacia de Polícia (Estrutural), com apoio do Departamento de Operações Especiais (DOE) e da Divisão de Operações Aéreas (DOA). Os presos podem responder pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. O caso segue sob investigação da PCDF.