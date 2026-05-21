Carro capota e deixa uma pessoa ferida na Asa Norte

Carro capotou perto das quadras 113/112. Vítima foi transportada consciente para o hospital - (crédito: Divulgação/ Corpo de Bombeiros DF)

Nesta quinta-feira (21/5), um carro capotou no Eixo W, perto das quadra 113/112, na Asa Norte, após colidir com outro veículo. A mulher que dirigia o automóvel que capotou ficou presa às ferragens e foi encaminhada ao hospital.

O Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para o local por volta das 14h. Ao chegarem, os agentes encontraram o carro com as quatro rodas para cima e realizaram o desencarceramento da vítima. A condutora foi, então, transportada consciente, orientada e estável para uma unidade hospitalar. Ela foi a única ferida. Ainda não há informações sobre a dinâmica do sinistro.

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Já em Águas Claras, no início da tarde desta quinta, uma batida envolvendo um Civic e uma moto resultou no motociclista ferido. O sinistro ocorreu na Avenida Castanheiras, na altura da 18 Norte. Após o impacto, o motoqueiro ficou caído no chão. O estado de saúde dele não foi divulgado.