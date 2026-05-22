Subsecretária alerta para período de risco de gripe aviária

Danielle Kalkmann, subseretária de Defesa Agropecuária da Secretaria de Agricultura do DF, é a entrevistada do CB.Agro desta sexta-feira (22/5) - (crédito: Davi Pereira CB/DA Press. )

Manuela Sá*

A subsecretária da Defesa Agropecuária da Secretaria de Agricultura do Distrito Federal, Danielle Kalkmann, alertou, nesta sexta-feira (22/5), durante entrevista ao CB.Agro — parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília — que o DF passa por um momento de maior risco de casos da influenza aviária, conhecida como gripe aviária. Às jornalistas Mila Ferreira e Raphaela Peixoto, Danielle deu recomendações do que fazer para evitar a entrada da doença no DF.

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A subsecretária explicou que este é o período de migração de aves silvestres vindas do Sul para o Norte das Américas. Os animais que estão passando podem parar no DF para beber água e se alimentar. Danielle enfatizou que, neste momento, há o perigo de uma ave silvestre passar a doença para as comerciais ou as de avicultura de subsistência.

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Para evitar casos da gripe aviária no DF e a sua difusão, Danielle indica deixar as aves presas. Também é preciso ficar alerta para mortes repentinas, espirros, secreções ou avermelhamento na crista e nos pés. Todos esses são sinais da doença. Outra medida a ser tomada é evitar o contato entre aves silvestres e as de quintal.

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O DF renovou, na semana passada, a emergência zoossanitária para prevenção da influenza aviária. Danielle avaliou que essa medida é essencial neste período. "Um decreto de emergência é muito importante para que estejamos preparados para o enfrentamento de um possível problema, para agirmos de forma mais rápida e para nos instrumentalizarmos", destacou.



Assista à íntegra do programa:

*Estagiária sob supervisão de Tharsila Prates