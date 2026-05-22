Subsecretária alerta para período de risco de gripe aviária

Manuela Sá*
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
A subsecretária da Defesa Agropecuária da Secretaria de Agricultura do Distrito Federal, Danielle Kalkmann, alertou, nesta sexta-feira (22/5), durante entrevista ao CB.Agro — parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília — que o DF passa por um momento de maior risco de casos da influenza aviária, conhecida como gripe aviária. Às jornalistas Mila Ferreira e Raphaela Peixoto, Danielle deu recomendações do que fazer para evitar a entrada da doença no DF.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A subsecretária explicou que este é o período de migração de aves silvestres vindas do Sul para o Norte das Américas. Os animais que estão passando podem parar no DF para beber água e se alimentar. Danielle enfatizou que, neste momento, há o perigo de uma ave silvestre passar a doença para as comerciais ou as de avicultura de subsistência.
Para evitar casos da gripe aviária no DF e a sua difusão, Danielle indica deixar as aves presas. Também é preciso ficar alerta para mortes repentinas, espirros, secreções ou avermelhamento na crista e nos pés. Todos esses são sinais da doença. Outra medida a ser tomada é evitar o contato entre aves silvestres e as de quintal.
O DF renovou, na semana passada, a emergência zoossanitária para prevenção da influenza aviária. Danielle avaliou que essa medida é essencial neste período. "Um decreto de emergência é muito importante para que estejamos preparados para o enfrentamento de um possível problema, para agirmos de forma mais rápida e para nos instrumentalizarmos", destacou.
Assista à íntegra do programa:
*Estagiária sob supervisão de Tharsila Prates
Saiba Mais
- Cidades DF Morre, aos 79 anos, o primeiro professor de educação física da Rede Sarah
- Cidades DF Pentecostes reúne multidão no Taguaparque. Confira a programação
- Cidades DF Parque onde menina foi atacada por onça anuncia retorno das atividades
- Cidades DF Obituário: 42 funerais nesta sexta-feira (22/5); confira lista
- Cidades DF Justiça mantém condenação de agressor que fez mulher abortar