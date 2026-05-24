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ESCORPIÃO

Criança é transportada de helicóptero após picada de escorpião

Inicialmente, a vítima foi atendida em uma UPA de São Sebastião. Por conta da gravidade do caso, foi necessária a transferência para um hospital

Criança precisa ser transportada de helicóptero da CBMDF após ser picada por escorpião em São Sebastião - (crédito: CBMDF/Divulgação)
Criança precisa ser transportada de helicóptero da CBMDF após ser picada por escorpião em São Sebastião - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Uma criança, de idade não divulgada, precisou de transporte aéreo do Corpo de Bombeiros (CBMDF) após ser picada por um escorpião na manhã deste domingo (24/5), em São Sebastião. Inicialmente, a vítima teria sido socorrida pela família e foi levada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região mas, por conta da gravidade do quadro clínico, ela foi transferida de unidade de saúde. 

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Segundo a corporação, a criança foi acompanhada por uma equipe médica até uma unidade hospitalar com maior capacidade de atendimento e recursos especializados. 

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Até a última atualização desta matéria não haviam sido divulgadas informações detalhadas sobre a dinâmica e circunstâncias do ocorrido.

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Ana Carolina Alves

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, com interesse na cobertura de pautas de direitos humanos, justiça e questões sociais

Por Ana Carolina Alves
postado em 24/05/2026 21:36 / atualizado em 24/05/2026 21:37
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