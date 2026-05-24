Dois homens são presos por desmanche clandestino de veículos em Ceilândia

Dois homens são presos por esquema de desmanche clandestino de veículos em Ceilândia - (crédito: PMDF/Divulgação)

Dois homens foram presos pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), na manhã deste domingo (24/5), suspeitos de envolvimento em um esquema de desmanche clandestino de veículos no Residencial Pinheiros, em Ceilândia.

Inicialmente, os policiais foram acionados para averiguar a invasão de uma casa na chácara 105 da SHSN. No local, a proprietária informou aos policiais que um homem havia pulado o muro e se trancado no banheiro. Os militares encontraram o suspeito deitado no chão do cômodo, aparentemente sob efeito de drogas. Ao ser questionado, o homem afirmou ter invadido a casa para se abrigar de supostas ameaças sofridas na rua.

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Durante o preenchimento do Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) pelo crime de violação de domicílio, o homem demonstrou receio de permanecer na região e se ofereceu para guiar os policiais até a própria residência, na Quadra 12 do Condomínio Pinheiros.

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No endereço do suspeito, os policiais encontraram um veículo parcialmente desmontado, sem para-choque, bancos, painéis internos e motor. Próximo ao carro, foi localizado um aparelho bloqueador de sinal, chamado jammer, geralmente usado por criminosos para impedir o rastreamento veicular. Um segundo homem foi encontrado dentro da casa e confessou estar ajudando no desmonte.

O morador revelou que os carros eram deixados ali pelo chefe para serem desmontados e terem as peças vendidas no Setor H de Ceilândia. A equipe da PMDF constatou, após consulta ao sistema, que o veículo pertencia a uma empresa de locação. Em contato com a locadora, foi confirmado que o carro estava locado e que a empresa não tinha conhecimento sobre o desmanche.

Os dois homens receberam voz de prisão e foram conduzidos juntamente com o veículo e o bloqueador de sinal apreendidos, para a 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro), onde foram autuados pelos crimes de receptação e violação de domicílio.