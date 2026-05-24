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AGRESSÃO

Homem é preso após quebrar vidro de ônibus e agredir passageira na Esplanada

O indivíduo foi preso em flagrante por dano qualificado e lesão corporal. O motorista do ônibus atingido afirmou que ele agia de forma agressiva

Homem é preso após quebrar vidro de ônibus e agredir passageira na Esplanada - (crédito: PMDF/Divulgação)
Homem é preso após quebrar vidro de ônibus e agredir passageira na Esplanada - (crédito: PMDF/Divulgação)

Um homem foi preso em flagrante após chutar e quebrar o vidro da porta traseira de um ônibus, da empresa Viação Pioneira, na Esplanada dos Ministérios, na tarde deste domingo (24/5). De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o indivíduo também agrediu uma passageira com dois chutes, causando lesões no ombro e no braço da vítima. 

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Os agentes da PMDF foram acionados em uma parada de ônibus em frente ao Ministério da Justiça, na via N1, após o motorista do coletivo relatar que o homem, que agia de forma agressiva, teria efetuado as agressões e o dano ao patrimônio público. 

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O agressor foi detido e conduzido à 5ª Delegacia de Polícia (Setor de Grandes Áreas Norte), juntamente com a vítima e testemunhas. O homem foi preso em flagrante por dano qualificado e lesão corporal.

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Ana Carolina Alves

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, com interesse na cobertura de pautas de direitos humanos, justiça e questões sociais

Por Ana Carolina Alves
postado em 24/05/2026 21:58
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