Endereços de Sobradinho e Lago Norte vão ficar sem luz nesta quarta (27/5)

29/03/2026. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Manutenção na rede de energia elétrica da CEB Neoenergia no SIG - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Moradores de alguns endereços de Sobradinho e Lago Norte terão o fornecimento de energia interrompido nesta quarta-feira (27/5). O desligamento será realizado pela companhia elétrica Neoenergia, que suspenderá a luz da região para manutenção da rede.

No Lago Norte, o desligamento temporário vai afetar as áreas do Setor de Mansões, Chácara 05, Lote 26. Na região de Sobradinho, as equipes vão trabalhar com a poda de árvores na DF-150, Km 01. Ambos os serviços serão feitos a partir das 10h às 16h. A suspensão da energia é necessária para manter a população e os profissionais da Neoenergia em segurança.

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Além dos desligamentos programados, a energia pode acabar em outra região do Distrito Federal. Nesse caso, a população deve registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado para essa finalidade.