Diana Ramos assume a PGDF

A Procuradoria-Geral do Distrito Federal (PGDF) passa a ser dirigida por Diana de Almeida Ramos, que tomou posse ontem, em uma cerimônia marcada por discursos emocionados, defesa da valorização do serviço público e anúncios para a área jurídica. A solenidade, realizada no Palácio do Buriti, contou com a presença da governadora do DF, Celina Leão, de secretários de governo, procuradores, desembargadores e outras autoridades do poder público.

Durante o pronunciamento, Diana Ramos destacou a emoção de assumir o cargo e afirmou que uma das prioridades da gestão será tornar a Procuradoria mais acessível e próxima da sociedade. "Nós estamos com um projeto com a Secretaria de Educação e o Centro de Estudos para ir às escolas públicas, explicar quais são essas carreiras, mostrar como o espaço do direito é um espaço democrático de ascensão socioeconômica. Eu quero estimular as nossas crianças a estudarem, porque basta estudar", afirmou.

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Ao discursar durante a solenidade, a governadora Celina Leão relembrou os desafios enfrentados no início da atual gestão e destacou a confiança depositada em Diana Ramos. "Nós assumimos o governo em menos de 40 dias e tivemos dois grandes problemas: o BRB e a situação financeira do Distrito Federal. Mas eu sempre pedi a Deus que separasse homens e mulheres para caminhar comigo nessa jornada como a Diana. Tenho certeza de que foi um encontro de princípios", declarou.

Indicada por Celina Leão para o comando da PGDF após a saída de Márcio Wanderley, Diana de Almeida Ramos atua na advocacia pública há 29 anos. Antes de assumir oficialmente o cargo, exercia a função de procuradora-geral adjunta do Consultivo. Ao longo da carreira, passou pelas áreas Fiscal, de Pessoal, Militar, Saúde e Meio Ambiente.

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A indicação da procuradora foi aprovada por unanimidade pela Câmara Legislativa do Distrito Federal. Diana passou por sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e, posteriormente, teve o nome confirmado em plenário com 17 votos favoráveis. A nomeação oficial foi publicada, posteriormente, no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), formalizando o início da nova gestão à frente da Procuradoria.

Diana Ramos ressaltou a necessidade de modernização da estrutura da Procuradoria, classificando o cenário atual como "delicado". Segundo ela, a gestão pretende investir em tecnologia, valorização dos servidores e ampliação do quadro técnico. "Nós precisamos urgentemente melhorar isso, com tecnologia, com admissão de pessoas e valorização dos nossos procuradores e servidores", disse.

A procuradora também comentou a recente atuação da PGDF nas negociações envolvendo o BRB e afirmou que a audiência realizada no Supremo Tribunal Federal (STF) representou um momento importante para o Distrito Federal. "Eu vejo o BRB como patrimônio essencial do Distrito Federal. Muito me alegra que minha posse tenha sido marcada coincidentemente no dia seguinte àquela notícia maravilhosa que nós tivemos na audiência com o ministro Fux", afirmou.

Escola Jurídica

Durante a posse, também foi assinado o decreto de criação da Escola Jurídica da Procuradoria-Geral do DF, iniciativa que pretende ampliar a formação de servidores e aproximar a instituição da população e das escolas públicas do DF. A nova escola nasce com a missão de promover cursos, programas de formação, projetos de extensão e iniciativas acadêmicas voltadas para o aperfeiçoamento dos servidores.

A criação da Escola Jurídica da PGDF foi um dos principais anúncios da cerimônia. Segundo Diana Ramos, a iniciativa funcionará inicialmente no quarto andar do antigo prédio da Procuradoria e terá como objetivo promover capacitação, ética, integridade e formação continuada para servidores da administração pública.

O custeio da escola poderá contar com recursos do Fundo Pró-Jurídico, cuja legislação já prevê apoio a ações de qualificação profissional, eventos institucionais e iniciativas voltadas ao fortalecimento da advocacia pública, além da possibilidade de convênios, parcerias, contribuições e outras fontes de financiamento. O modelo segue experiências adotadas por procuradorias, tribunais e ministérios públicos em outros estados que mantêm escolas jurídicas e centros de formação voltados para a qualificação dos quadros públicos.





